'Oops, he did it again!' Después de que Maluma sorprendiera besando a una de sus bailarínas en la pasada entrega de los MTV Video Music Awards 2018, la escena nuevamente se vuelve a repetir pero en esta ocasión fue en la entrega de los Latin American Music Awards y la suertuda que recibió el beso del ídolo colombiano fue la Doctora Ana María Polo.

En plena ceremonia la titular de ‘Caso Cerrado’ comenzó su discurso. “Es un placer para mi entregar el Premio Evolucion a Maluma Baby, Pretty Boy”, acto seguido la presentadora le pidió un beso al galardonado y Maluma muy sonriente estampa un besito en los labios de la veterana conductora de televisión antes de recoger su distinción. Después del momento que terminó con la ovación del auditorio el también compositor se refirió divertido al momento que acabada de vivir con la Doctora Polo. “Wow! Quedé con todo el pintalabios… bueno primero que todo agradecerles a todos ustedes porque aunque han sido muy poquitos años de carrera yo he tenido que vivir muchísimas cosas. Gracias a ustedes es que me levanto todos los días con una motivación y con más hambre de seguir adelante, de seguir construyendo mi carrera, de seguir soñando. Tengo que agradecer esto primero que todo a Dios porque sin el nada, en especial a mi familia, a mi madre que está por ahí… por otro lado mujeres, escúchenme lo que les voy a decir, que viva la igualdad de género”.

Más notas como esta:

Mas allá de los comentarios que el cantante recibió después de besar a la Doctora Polo, en las redes sociales Maluma continúo agradeciendo por su premio en los Latin AMAs. “Ver este premio me recuerda todos los sacrificios que he hecho por estar donde estoy. Dios bendiga la música y a los soñadores que creen que nada es imposible”. Por su parte la presentadora compartió el video tomado por Telemundo con el momento que muestra el beso y comentó “My Favorite #PrettyBoy”.

El interprete de ‘Felices los 4’ saborea las mieles del éxito, además de sumar un premio más a su carrera, triunfa con su gira mundial y vive una hermosa relación amorosa junto a Natalia Barulich. Su novia sabe que no hay nada de qué sentirse celosa cuando el cantante besa a alguien en la boca, lo ha hecho con sus fans cuando ellas se lo solicitan y también se dejó besar por Marc Anthony en un concierto en Nueva York. De hecho cuando TMZ le preguntó a la modelo si se había molestado después del beso que el cantante se dio con su bailarina en los VMAs ella respondió que Maluma realizó una presentación espectacular y que ella ha sabido separar entre el artista que es Maluma y su novio Juan Luis y aseguró que sabe separar la vida personal con la vida del artista.