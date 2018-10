El estado de salud de Adamari López no sólo tiene preocupados a sus admiradores, quienes han notado su ausencia en el programa matutino de Telemundo, Un Nuevo Día. Desde el martes de la semana pasada, la puertorriqueña dejó de aparecer frente a las cámaras para después confirmar en su cuenta de Instagram que no se sentía nada bien. En casa, la preocupación es similar, en especial para su hija de tres años, Alaïa, quien a pesar de ser muy pequeña se da cuenta de que las cosas no marchan con normalidad en casa y la situación se ve reflejada en su estado de ánimo. Su padre, Toni Costa, y prometido de Adamari, confirmó el miércoles que Adamari no está bien de salud y mostró a sus seguidores lo triste que está la pequeña por lo que sucede en casa.

VER GALERÍA

Toni, en uno de los usuales videos que comparte con sus fans, mostró la carita de la niña mientras ambos se encontraban en el auto. "Bueno, ¿cómo están? Yo por ahí muy bien, aquí con Alaïa recogiéndola de la escuela", dice el español en el video en el que se nota la tristeza de su hija. "Alaïa, ¿qué te pasa, cariño? Dime qué te pasa", pregunta a la pequeña, quien prefiere guardar silencio y no mirar a la cámara de papá como en otras ocasiones. "Está triste. Mami está enfermita, se está recuperando y está triste", agrega Toni, con lo que confirma que Adamari no ha estado en el set de Un Nuevo Día por motivos de salud.

Notas relacionadas:

- Rashel Díaz aprovecha la ausencia de Adamari López en ‘Un Nuevo Día’ para ‘robarle’ un galán

- ¿Por qué no se ha casado Adamari López? Ella misma responde

Toni insistió a su hija para que le contara lo que la tenía tan cabizbaja. "¿Estás triste, mi amor?", preguntó, pero la niña no dejó de mirar a través de la ventana del auto sin decir una palabra. A pesar de que sus seguidores le han preguntado sobre el estado de salud de Adamari, Toni no ha hecho más comentarios. Tan sólo se limitó a confirmar que "está bien" con una etiqueta en el clip en donde escribió sobre su hija: "Medio sueño, medio tristeza... ¡Te amo, mi princesa!".

VER GALERÍA

Por cuestiones de trabajo, Toni Costa no se encontraba junto a su familia en estos momentos delicados en casa. El bailarín español tuvo que viajar a Puerto Rico para presentar dos obras de teatro en sus primeros pasos como actor y, tras concluir las puestas en escena, dejó ver que regresó a casa para estar junto a las mujeres más importantes de su vida. Mientras él cumplía con sus personajes, Adamari publicó en sus Instagram Stories que se sentía mal sin revelar qué enfermedad es la que la tiene así. “Me he sentido súper malita en estos días y no me ha quedado otro remedio que venirme a poner un suero”, dijo López en el clip. En un video distinto explicó que la medicina que tomó le había provocado náuseas y, finalmente, tuvo que ir al hospital.

En Un Nuevo Día extrañan la alegría de Adamari López

Los compañeros de Adamari López también están al pendiente de la salud de la puertorriqueña. Para no extrañarla tanto después de más de una semana sin tenerla en el foro, le enviaron un mensaje para recordarle lo mucho que la estiman. "Extrañamos a nuestra chaparrita y sus lindos ojitos, pero aquí te dejamos este #TBT de Adamari López. ¡Qué te mejores pronto!", se puede leer junto a una foto de la también actriz de 47 años en donde posa muy coqueta para la cámara.

VER GALERÍA

La alegría de Adamari López es única, incluso cuando está detrás de cámaras, porque su sentido del humor hace más agradables las horas de trabajo. Días atrás, López contagió a sus compañeros con un ataque de risa que le causó un video. Sin poder pronunciar palabra por la carcajada, Adamari mostró el clip a Héctor Sandarti y Rashel Díaz, aunque no reveló al público qué fue lo que la hizo tan feliz. Además, entre tomas, la mamá de Alaïa suele hacer bromas a sus amigos, quienes le regresan el gesto en una sana convivencia.