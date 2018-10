La tercera gala de Nuestra Belleza Latina estuvo llena de momentos y emociones que llamaron la atención de los espectadores. Quizá por ello es que cuando Alejandra Espinoza comentó un pequeño error, fueron pocos quienes se dieron cuenta. La presentadora de origen mexicano, que después de ganar la corona en 2007 del reality de Univision, es ahora la encargada conducir el programa gracias a su alegría. Fue en uno de sus comentarios cuando confundió una expresión puertorriqueña, haciéndola pasar por mexicana y, como toda una mujer perfeccionista, Alejandra no dejó pasar por alto su equivocación y recurrió a las redes sociales para pedir una disculpa.

"Quería aprovechar para pedir una disculpa pública porque el domingo en Nuestra Belleza Latina dije: 'Como decimos en México, friendo y corriendo'. Me han corregido", explicó en una Instagram Story. La también modelo y madre de familia. Alejandra se dio cuenta de lo que había dicho sólo cuando su representante lo señaló. "En México no decimos 'friendo y corriendo', lo dicen en Puerto Rico", dijo con su inconfundible sentido del humor. "Fue mi agente el que me dijo: 'cariño, estás un poco equivocada, eso lo hablan en Puerto Rico, no en México", agregó sobre la expresión con la que intentó apresurar las cosas durante la emisión del show.

Aunque sus disculpas fueron de lo más sinceras, Alejandra Espinoza no profundizó más en este detalle y en cambio siguió adelante con una gran sonrisa para cumplir con otros compromisos. Previo a la próxima gala, en la que las chicas, divididas en dos equipos, deberán cumplir un reto para ganar inmunidad, Alejandra tuvo tiempo para darse un "gustito", que no fue otro más que pasar por el salón de uñas. "Ok, nuevamente soy feliz. Si vieron mi Instagram ayer se dieron cuenta de que traía las uñas horrendas. La verdad es que no tengo tiempo para darme estos gustitos, pero ya finalmente vine, ¿les gusta? A mí me encanta", dijo en uno de sus videos en los que presumió una manicure sencilla, de uñas largas y sólo pintadas de rosa muy claro.

Desde el primer episodio de esta edición de Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza ha sorprendido a los televidentes con los looks con los que aparece frente a la pantalla. Con vestidos de todos los estilos y colores, la conductora logra dejar a todos boquiabiertos por lo bien que luce. Las galas, en especial, están decoradas con vestidos largos y llenos de brillo que resaltan la belleza de la conductora del show.

Alejandra le es fiel a su estilo, en especial en la parte del escote. La mexicana reveló a Mezcal TV que le gustan los cuellos en V con escote muy pronunciado, un detalle que se puede ver en la mayoría de sus prendas. "Me gusta mucho, casi siempre son con ese corte. A mí se me notan mucho los huesos en esa parte, y no lucen muy bien en fotografía. Yo creo que ese es el error más grande que cometo. Porque, aunque digo que no lo vuelvo a hacer, vuelvo y lo hago porque el vestido que me gusta tiene ese escote", dijo muy contenta de su forma de vestir.

