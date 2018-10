Después de dar la bienvenida a su hija Stormi en febrero pasado, Kylile Jenner se enfrentó a una de las experiencias que la mayoría de las mamás viven después de tener a su bebé en brazos. La más pequeña del clan Kardashian - Jenner de inmediato se preocupó por eliminar de su cuerpo las libras extra que adquirió durante la dulce espera de su hija, y aunque lo había admitido en sus redes sociales, en donde aseguraba que quería perder al menos 20 libras, el avance del próximo capítulo del reality Keeping Up with the Kardashians revela cuánto le afectó la situación en realidad. Junto a su hermana, Kim Kardashian, la chica de 21 años abrió su corazón para contar lo mucho que le afectaba la figura que tenía después de recibir a la cigüeña, una charla en la que se mostró poco feliz porque debería botar ropa que ya no le quedaba.

Kim, una mujer con más experiencia en el terreno maternal y que ha lidiado con el peso extra de los embarazos, estuvo junto a su hermana para aconsejarla y aumentar la seguridad y confianza en ella. "¡Te ves muy delgada!", dijo la esposa de Kanye West. Y aunque perdía peso poco a poco, Kylie no estaba contenta con su físico. "Gracias, estoy deshaciéndome de cosas que siento que jamás me van a volver a quedar", dice un poco triste. "Sé que no volveré a entrar en una talla 25 de jeans y después de nuestra sesión de fotos, me siento un poco insegura", reveló la empresaria.

Kim sintió empatía por su hermana y compartió con ella su propia experiencia después de haber dado a luz a North y Saint, dos de sus tres hijos. "Créeme, lo entiendo. Sé que las curvas son un tema difícil. Pero la presión por bajar de peso me tomó de seis a ocho meses. Una vez que lo logré pensé: 'Ok, no voy a subir más'", explicó. La inseguridad de Kylie incluso la llevó a mantenerse en casa, y para lograr que su hermana se sintiera más cómoda con su físico y saliera a la calle, Kim tuvo la solución perfecta: ropa que le ayude a moldear su figura. "Nunca me interesaron esas prendas. Ahora lo entiendo".

Kim concluyó la charla con un consejo más que logró que su hermana sonriera con más confianza: "Sé que Stormi aún es muy pequeña, pero debes dejarte llevar. Debes tener confianza, hacer cosas que te hagan sentir bien contigo misma y encontrar tu balance", dijo la también mamá de Chicago.

Kylie Jenner cumplió su meta y ahora luce una figura radiante

Poco a poco, Kylie Jenner perdió las libras extra que le causaban inseguridad. La joven mamá utilizó varios métodos e hizo caso a su hermana sobre las prendas moldeadoras que le recomendó. Kylie las lució en sus fotografías en Instagram, en donde presumió su silueta que, a pocos meses del alumbramiento, destacaba por su cintura. Para la fiesta de su cumpleaños número 21, celebrada a principios de agosto, la joven celebridad eligió un tema estilo Barbie, y en ella lució junto a sus hermanas un físico envidiable. Kylie vistió para la ocasión un diseño rosa satinado con escote en V y abertura cut out en la zona del abdomen. Kylie desfiló un segundo outfit en la fiesta oficial, celebrada en la discoteca Delilah Club de West Hollywood: un mono ajustado con escote palabra de honor que se elevaba por encima de la rodilla, una pieza llena de cristales Swarovski.

