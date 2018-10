Jennifer Lopez y Alex Rodriguez tienen una química que no se puede ocultar ante las cámaras. Y contenta con su relación, la cantante busca mostrar los mejores momentos de sus ratos juntos a través de fotografías o videos que publica para sus fans en las redes sociales. Con ello en mente, J.Lo quiso inmortalizar su más reciente salida con A-Rod a uno de los juegos de la Serie Mundial de Baseball. Sin embargo, la mente y atención de Alex estaban en otra cosa, muy distinta a las intenciones de su chica, quien tuvo que llamar su atención para que volteara a la toma, un video que por la espontaneidad y el carisma fue el que Jennifer eligió para mostrar al mundo.

La pareja se dio cita este martes por la noche en Boston para presenciar el juego de Red Sox Vs. Dodgers, el primero de la Serie Mundial. En las gradas y presenciando las jugadas, la intérprete de El Anillo vio el momento ideal para grabar uno de los famosos clips con los que comparte los detalles de su vida privada por medio de las redes sociales. Junto a ella se puede ver a su novio sentado, muy atento al juego y a diversos detalles que lo hicieron girar su cabeza hacia arriba. Es ahí cuando J.Lo intenta que volteé hacia la cámara. "Esposo, ¡esposo!", dice ella de forma cariñosa y con un par de discretos codazos con los que logra que la ex estrella del baseball por fin mire a la lente con una cálida sonrisa.

A pesar de que se trataba de un evento deportivo, Jennifer Lopez no se olvidó del glamour. La Diva de El Bronx lució un vestido largo de color negro que adornó con un cinturón café. Los botines también negros de tacón alto ayudaron a definir su silueta que también quedó cubierta por un abrigo corto de color camello con cuello de piel, un diseño de Versace. Un bolso negro y gafas estilo aviador fueron los complementos que eligió la también actriz para esta noche. Alex, al igual que su amada, se presentó al partido con mucha elegancia. En su faceta como empresario y comentarista deportivo, A-Rod vistió un traje azul marino.

El divertido video de Jennifer Lopez se suma a las incontables anécdotas de la pareja, que se van recolectando en las redes sociales y en la lista de momentos que ambos atesoran. Una muy especial fue la que, sin querer, escribieron hace dos décadas, cuando apenas tenían sus primeros encuentros y no imaginaban lo que les deparaba el futuro. En aquel entonces, cuando Jennifer estaba casada con Marc Anthony, el padre de sus hijos Max y Emme, Alex vivía con su entonces esposa Cynthia Scurtis, madre de sus hijas Ella y Natasha. La cantante coincidió con el deportista, a quien le autografió un poster con su foto. Rodriguez guardó el afiche y no fue sino hasta hace unos días cuando lo encontró mientras hacía limpieza en su hogar. "Un vistazo a hace 20 años, cuando una superestrella de pop global le firmó una foto a un entonces joven jugador de béisbol... La vida puede ser muy divertida en ocasiones #FotoPerfecta", escribió Alex cuando publicó el recuerdo en sus redes sociales, una firma que Jennifer no recordaba haberle dado a su hoy compañero de vida.

