Ana Patricia Gámez revela con una foto que no ha perdido las libras extras del embarazo

Tras el nacimiento de su segundo hijo, Ana Patricia Gámez ha compartido con sus fans cómo ha sido su proceso para recuperar su figura de antes. A casi cuatro meses de la llegada de Gael, la presentadora de televisión detalló a sus fans que aún no lograr deshacerse de las libritas que subió durante su embarazo, pero a diferencia de otras famosas, esto no es algo que le ‘quite el sueño’, e incluso publicó una fotografía en sus redes sociales donde muestra su ‘pancita’ y se confesó sobre su maternidad con un mensaje en el que expresa lo mucho que disfrutó su embarazo.

VER GALERÍA

En la imagen que la reina de Nuestra Belleza Latina 2010 publicó en su cuenta de Instagram, Ana Patricia se deja ver con un par de mallones deportivos y un top negro, el cual deja al descubierto el área del abdomen. Junto a la fotografía, Ana escribió un mensaje en el que se sinceraba acerca de su peso actual y sin pena alguna, reveló a sus followers que aún le faltaban unas libras que perder y que por ello no se sentía como la persona más indicada para aconsejar a todas aquellas mujeres que le han pedido ayuda.

VER GALERÍA

“Hoy cumplo 15 semanas de postparto, aún me acompaña esta pancita que a veces se oculta debajo de una faja. Muchas chicas me preguntan cómo baje o estoy bajando de peso, pero personalmente no me siento en condiciones de dar una respuesta que ellas quieran leer porque no había tomado acción y tampoco he perdido todo el peso que gané con el embarazo, el cual me disfruté al máximo y no me preocupaba el hecho de engordar, nunca me privé de mis antojos a cada rato y mucho menos me mortifiqué por ejercitarme”.

VER GALERÍA

La presentadora de Despierta América detalló que luego de unas semanas sin ejercitarse de manera regular como lo solía hacer o de llevar un estricto régimen alimenticio, se someterá a un tratamiento para recuperar su silueta de antes. Ana Patricia, de 31 años, prometió involucrar a sus fans son ese proceso y mantenerlos al tanto.

“Gracias a Dios tengo a un bebe sano y lo alimento con pecho exclusivamente. Ayer comencé un proceso de transformación postparto del cual los haré parte porque yo sé que allá afuera hay muchas mamás que al igual que yo necesitan una guía y motivación porque muchas son las veces que no nos sentimos cómodas en nuestra propia piel, así como cuidamos de lo más hermoso de nuestras vidas, nuestros hijos, cuidémonos de adentro hacia afuera”.

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- Ana Patricia llora desolada tras conocer la tragedia que vive un bebé de la caravana migrante

- Giulietta, hija de Ana Patricia Gámez, ya conoció a su hermanito y así reaccionó

Las claves para conseguir su figura de antes

Aunque Ana Patricia reconoce que no ha recuperado su figura al cien por ciento, la modelo ha compartido en sus redes sociales algunos de sus secretos para perder peso rápidamente luego de su segundo embarazo. Como lo ha mencionado en otras ocasiones, amamantar a su bebé ha sido crucial en esta etapa, ya que no sólo crea un vínculo especial entre madre e hijo, sino que ayuda a adelgazar la figura.

Además de esto, Ana se confesó con sus seguidores en las redes y les contó que a los pocos días del nacimiento de Gael, se puso una faja colombiana, la cual le ha ayudado a moldear su figura e ir poco a poco reduciendo sus medidas.