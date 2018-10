Desde pequeña, Elizabeth Gutiérrez sabía que su futuro estaría en la actuación, una corazonada que la impulsó a seguir los caminos correctos hasta lograr hacer realidad su sueño. En aquel entonces, cuando tenía sólo 15 años de edad, convenció a su mamá de ayudarla a trazar la ruta de su destino. Hoy, la guapa actriz recuerda aquella etapa con mucho cariño, y con una foto de ese entonces, reveló cómo fueron sus inicios en el mundo de la actuación.

Con una mirada llena de esperanza, Elizabeth posó para su primer shooting profesional. En la imagen, tomada en tono sepia, la pareja de William Levy aparece con maquillaje muy natural, el pelo lacio estilizado en capas y una chamarra de mezclilla. ¡Toda una chica de los 90! "¿Qué te dirías a los 15 años? Mi mamá pagó $500 por mis primeras fotos sin tener dinero, (lo que hace una madre por sus hijos), sin decirle a mi papá porque seguro pensaría, en ese momento, que era una pérdida de tiempo", escribió la también modelo nacida en Los Ángeles y de padres mexicanos. Elizabeth explicó un poco del carácter de su papá, quien a pesar de que no parecía tener fé en lo que su hija tenía en mente, siempre la ayudó para lograr sus sueños. "Los dos han sido un apoyo grande a mi carrera. Mi papá nunca se hubiera sentado a ver una novela hasta que empecé a trabajar en ellas, ¡¡y después no se perdía ni una de las mías!!", agregó contenta la actriz de hoy 39 años.

Para responder a su propia pregunta, la protagonista de El rostro de la venganza (Telemundo), explicó: "Así que, ¿qué me diría a los 15 años? 'Todo va estar bien. ¡¡Tus papás estarán orgullosos de ti!! ¡¡Y todavía tienes mucho que dar!! Nunca pierdas las esperanzas, no importa cuán lejos parezca estar ese sueño que anhelas'", escribió al lado de la fotografía que le trajo muchos recuerdos. Reflejada en esa chica llena de sueños, Elizabeth agregó: "No tenía ni idea de cómo funcionaba el medio ni mucho menos tenía contactos... ¡¡pero sí tenía un sueño muy grande y mucha Fe!! ¡¡Y creo que todavía tengo el mismo sentimiento!! ¡¡Sueña en grande!! ¡¡Gracias a todos por el apoyo que siempre me han brindado!!".

Elizabeth Gutiérrez tiene en casa a la digna heredera de su belleza

La foto de Elizabeth Gutiérrez no sólo llenó de nostalgia y alegría a sus seguidores. Hubo algunos que al ver la foto detalladamente descubrieron que su hija, Hailey, tiene los mismos rasgos que ella en ese entonces, a pesar de sólo tener siete años. La niña, que junto a su hermano de 12 años, Christopher, es fruto de la relación de la actriz con William Levy, lleva en la sangre los buenos genes de sus padres y, de forma muy natural, los explota cuando se encuentra frente a la cámara.

Hailey, al parecer, tiene el mismo sueño que su mamá de triunfar en el mundo del espectáculo. Desde hace tiempo la niña ya toma clases de canto para afinar su voz, misma que justo esta semana Elizabeth presumió en uno de los videos de su perfil de Instagram. Hailey no sólo canta como una profesional, sino que también se mueve al ritmo de la música con mucha soltura, sin duda, la razón es talento que lleva en las venas.