Ana Patricia Gámez tuvo un conmovedor gesto de empatía esta mañana, cuando durante el programa Despierta América, de Univision, conoció la historia de una joven madre y su hijo de tres meses de edad que, con la esperanza de un futuro mejor, avanzan a través de México para llegar a Estados Unidos. La presentadora no pudo contener el llanto luego de conocer el drama de esta familia, y puso especial atención en el bebé que la chica de 15 años de edad cargaba en sus brazos mientras contaba a la reportera Maity Interiano la razón por la que se unió a la caravana. Entre sollozos, Ana Patricia confesó que ver al pequeño, de la misma edad que su hijo Gael, la conmovió de más porque ningún bebé debería vivir una situación similar.

Ana Patricia tiene en casa una bella familia que formó con su esposo Luis Carlos Martínez, y que completan sus hijos, Giulietta, de tres años; y Gael, a quien dio la bienvenida tres meses atrás. Con los pequeños en mente y sin contener las lágrimas, Ana Patricia explicó: "Es que yo veo que tiene la misma edad que mi hijo. No puedo ni pensar que los niños puedan pasar por eso. De verdad estoy sin palabras", fue lo único que pudo decir mientras conversaba vía remota con Maity. La reportera, quien también se sensibilizó con la situación, aprovechó el momento para contar que también ha visto a su familia reflejada en esta situación. "Mira Ana, de verdad que ha sido difícil y una como periodista tiene que poner los sentimientos a un lado. Te rompe el corazón. Tú te identificas porque el bebé tiene la misma edad de Gael y yo me identifico porque esta niña tiene la misma edad que mi hermana que está en Honduras, y pensar que ella estaba viviendo eso y la manera en la que se expresa, de verdad que no tiene palabras", expresó al aire.

Un poco más tranquila pero aún conmovida por lo que acaba de ver, Ana Patricia pudo hablar sobre la situación que actualmente viven miles de familias que buscan cruzar la frontera. "No ha de ser nada fácil lo que están atravesando. Pero, si algo podemos hacer nosotros es informarles a todas las personas que nos están viendo a través de la pantalla que tengamos sensibilidad y corazón de lo que ellas están viendo. A mí me da una tristeza muy grande, no solamente ver a las personas que están pasando por eso; sino también los comentarios en las redes sociales de cómo están haciendo esto por salir, poniendo en riesgo las vidas de ellos y de sus niños, pero algo se tiene que hacer y pienso que va a despertar algo en el corazón de mucha gente", dijo la presentadora.

Ana Patricia y Luis Carlos, como la mayoría de los padres, buscan darle un hogar seguro y feliz a sus hijos. La pareja, que celebraba la llegada de la cigüeña el 10 de julio pasado, ahora festeja cada 30 días por un nuevo mes decorado con las sonrisas de su hijo menor. Con motivos de Halloween, los orgullosos papás conmemoraron los tres meses de vida de su hijo, quien sonrió para la cámara mientras estaba recostado en el jardín, sobre una manta con estampado de telaraña y un pastel con distintos tonos de anaranjado, fantasmas, murciélagos y calabazas. "Este chiquito lindo ya tiene tres meses", escribió contenta la mamá, quien reveló que el pastel es real y que después de la foto lo reparte entre la familia y amigos.

