"¿Quién no ama J Balvin y el reguetón?", preguntó el ex presidente Barack Obama durante un evento del partido Demócrata celebrado este lunes en Las Vegas, donde el colombiano estuvo a cargo del show y el ex mandatario no desaprovechó la oportunidad de elogiar al intérprete de Mi Gente.

Al cabo de pocas horas, la frase se hizo viral en las redes sociales. El artista, orgulloso, publicó algunas imágenes del encuentro con Obama, quien posó muy sonriente para inmortalizar el momento con el que parece ser uno de sus artistas favoritos. "Yo estaba en el backstage, por suerte no habían cámaras grabando cuando yo estaba improvisando", dijo Obama mientras reía y recibía los aplausos de los presentes. Luego, ambos se encontraron y se dieron un amistoso abrazo para luego sonreír ante las cámaras y hacer gestos muy simpáticos, una escena que ha conquistado a los internautas en todo el mundo, en especial a los latinoamericanos.

Pero esta no es una noticia nueva. En enero de este año, Obama compartió en sus redes un recuento de los libros y la música que más lo inspiraron y movieron durante 2017 y ¿adivinen cuál canción ocupó la primera posición? Precisamente el tema Mi Gente que canta el colombiano junto a Willy William. En este entonces, el intérprete de I Like It también le agradeció escribiendo: "Gracias @barackobama!!! MI GENTE".

No cabe duda que el cantante se encuentra en el mejor momento de su carrera. El fin de semana pasado se presentó en Nueva York en el Barclays Center, recinto que se vio repleto de asistentes, quienes bailaron al ritmo de sus éxitos musicales como Safari y Sigo extrañándote. En Instagram, el reguetonero acumula más de 24 millones de seguidores, lo que lo convierte en uno de los latinos más influyentes de la actualidad.