Alan Tacher y Lili Estefan tienen muchos puntos en común en su carrera ante las cámaras, pero es la coincidencia en su vida paternal la que hizo que su amistad creciera aún más. Meses atrás, ambos conductores de Univision se enfrentaron a una agridulce experiencia, cuando celebraban que sus hijos estaban por entrar a la universidad, pero al mismo tiempo se despedían de ellos porque, además de irse a vivir fuera de casa, se mudarían al otro lado del país. Para Alan no fue sencillo alejarse de su hija Hannah, pero el lazo que los une es tan fuerte que el presentador de Despierta América pudo convivir con los amigos de su primogénita, entre ellos, Lorenzo, el hijo mayor de Lili Estefan, quien le prometió a Alan que cuidará de ella el tiempo que estén en la escuela.

Hannah y Lorenzo se conocen desde hace tiempo, por ello, llegar a la Universidad de California no fue nada difícil pues estaban seguros de que encontrarían rostros familiares entre sus compañeros de carrera. Para Alan, la emoción se traducía en nervios de saber que su hija estaría sola por primera vez, pero se tranquilizó después de conocer a los amigos de Hannah, a quienes ya considera sus "brothers". En el segmento Sin Rollo, Alan reveló que fue algo complicado, pero al verla establecida y rodeada de amigos protectores, se sintió más tranquilo.

"Lo que ha pasado es que son muy unidos. Te lo digo y me da mucha tranquilidad porque son tres varones, ellos en el grupo, y mi hija. Van para todos lados juntos y me siento tan tranquilo", dijo el orgulloso papá de saber que su hija, quien a pesar de la edad siempre será su pequeña, está bien acompañada. Tratando de contener el llanto, Alan agregó: "Se lo dije a cada uno de ellos: 'Gracias por cuidar de mi hija'. Porque uno va con esa preocupación, de que le puede pasar algo, no sabes en dónde está ni qué hace. Y cuando veo la cara de Lorenzo que me dice feliz, al igual que sus otros compañeros, que van a cuidad de mi hija, me da mucha tranquilidad".

Lili Estefan y Alan Tacher, un reencuentro con sus hijos en California

Semanas atrás, Alan Tacher y Lili Estefan coincidieron en la universidad de sus hijos para visitarlos y corroborar que todo marchara bajo control. Los chicos, que además de estudiar viven una de las etapas más divertidas de su juventud, estuvieron de lo más felices con sus padres en la escuela y hasta fueron a un partido para mostrar su apoyo a los colores de su alma máter.

Estar tan lejos de su hija mayor, para Alan ¿ha sido un poco complicado, en especial luego de que a su hija le robaran el celular, la principal herramienta con la que se comunica con su familia. "Yo le llamaba a Lorenzo y a los amigos. Me comunicaba con ellos para pedirles que le dijeran que me hablara. Porque, imagínense, que estás del otro lado del país, sin celular no tienes manera de comunicarte", dijo contento de encontrar tanta confianza en los compañeros de su hija. "La apapachan. Es como la hermanita chiquita, la que cuidan, abrazan y se llevan a todos lados". Alan confirmó que Lorenzo ve en Hannah a una niña muy dulce, una de las cualidades de la joven por la que sus amigos la protegen.

