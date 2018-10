Mantener un físico como el de Thalía requiere de muchos esfuerzos y una dieta balanceada en la que, de vez en cuando, se permite algún antojito. Pero es justo la parte del ejercicio la que la cantante había demostrado que es toda una experta, en especial con rutinas de pilates que practica en casa y en la que trabaja día a día por mantener a raya su famosa y esbelta figura. Sin embargo, hasta para una profesional del acondicionamiento físico como Thalía, hay retos que son muy complicados de realizar, como la rutina que recién realizó con ayuda del entrenador de las celebridades, Rafael Tonatiuh Arriaga. Thalía sudó la gota gorda con los ejercicios que tuvo que realizar, aunque en apariencia parecían sencillos.

Thalía adaptó una habitación de su casa que, a juzgar por las guitarras y la batería que ahí se encuentran, podría ser el lugar de ensayos de la cantante. Ahí, con tapetes de yoga y el celular enfocado para grabar el entrenamiento, la esposa de Tommy Mottola dio inicio a la rutina para la que no necesitó más que movimientos y su propio peso para agregar intensidad. Al principio la también actriz parecía dominar las flexiones hasta que Rafael le agregó un poco más de dificultad dando un salto en medio de los ejercicios. "¡Me la mataste!", dijo Thalía impresionada sin imaginarse lo que seguía.

Durante la sesión, que la intérprete de No me acuerdo publicó en su cuenta de Instagram, se aprecia que hace un gran intento por seguir el ritmo de su entrenador. Pero la dificultad era máxima, tanto que Thalía llegó a gritar por la pesadez de su rutina, que en repetidas ocasiones aseguró que ya no podía hacer. "Cuando creía que ya lo había tratado todo, aparece @eltonawellness y me da una revolcada que ya no sé ni quién soy. ¡Excelente técnica, integración, totalmente presente y súper motivación!", expresó la cantante junto al video en las redes sociales. Ahí, sus seguidores quedaron sorprendidos por la dificultad con la que Thalía realizó las 10 intensas repeticiones de cardio, pues siempre la habían visto muy activa y con una condición física apta para esas flexiones.

Aunque en sus clips no es visible todo el entrenamiento, lo que sí es cierto es que Thalía no descansó hasta realizar los ejercicios como el entrenador se lo pedía, y como él lo reveló en su propio perfil de Instagram. "Un gusto compartir contigo mi querida Thalía. Gran persona y ser humano, intensa en el trabajo que hasta que no te salen las cosas no quedas complacida. Nos vemos pronto. Plomo en los pies y alas en el pensamiento", escribió el fitness trainer a quien recurrió Thalía para ponerse aún más en forma.

Thalía, un ejemplo de disciplina, constancia y recompensa

En casa, sin la presencia de Rafael y con los videos de su entrenamiento, Thalía continuó con su acondicionamiento. Esta vez, mucho más segura y decidida a completar las repeticiones que el entrenador le sugirió. La cantante parece estar dominando la técnica que por poco la hace llorar por el esfuerzo, al mismo tiempo que se alista para la siguiente fase de ejercicio que podría ser aún más intensa.

Pero en la vida de Thalía no todo es ejercicio y trabajo duro. La cantante aprovechó el fin de semana para darse un gusto muy a la mexicana. En sus Instagram Stories compartió un breve video de un platillo que la dejó muy contenta: tacos de camarón con salsa estilo pico de gallo, además de guacamole y frijoles. En otra ocasión, la actriz y diseñadora aceptó comerse un "pecado" que llegó a su vida en forma de chocolate. "¿Culpa después de mi lunch post ejercicio? ¡Para nada!", expresó, una alegre confesión con la que dejó claro que no se limita cuando de antojitos se trata.

