Gaby Espino presenta a su hija Oriana en las redes sociales por primera vez

Cuando se trata de su vida privada, Gaby Espino la cuida celosamente, en especial todo aquello que tiene que ver con sus dos hijos. Sin embargo, parece que la actriz de origen venezolano ha decidido bajar un poco la guardia y ha presentado por primera vez en sus redes sociales a la mayor de sus dos hijos, Oriana Lander, de 10 años. La niña es fruto de la relación que Gaby tuvo hace tiempo con el también actor Cristóbal Lander, con quien estuvo casada por cuatro años, de 2007 a 2011.

VER GALERÍA

Oriana –quien parece haber heredado la vena artística de sus padres –debutó este fin de semana como youtuber y por ello la protagonista de telenovelas como Más Sabe el Diablo la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, presentado su canal de YouTube llamado Everything Llama.

La estrella de televisión compartió un video de su hija presentándose a sí misma e interpretando múltiples personajes como parte de un gracioso clip. Además del material, la artista de 40 años escribió un mensaje en el que explicó sus razones para mantener a sus hijos alejados de las plataformas.

“Durante años he mantenido a mis hijos lejos de las redes sociales; siempre he pensado q el exponer sus vidas por aquí, debe tener un propósito y el momento justo para hacerlo debía ser decisión de ellos, cuando ya se sintieran listos y no decisión nuestra. Por lo que veo, ya llegó el momento. Así que quiero presentarles un proyecto, que viene desarrollando Ori con muchísimo cariño . Este es un pedacito, de lo que mañana domingo 21, comienza en su canal de YOUTUBE “EVERYTHING LLAMA” Ori”.

Los hijos de Gaby, su mayor tesoro

Tras separarse del padre de su hija mayor, Gaby le dio una nueva oportunidad al amor con el actor Jencarlos Canela, con quien compartió créditos en la telenovela Más Sabe el Diablo. En septiembre de 2011, la pareja anunció su relación además dieron a conocer que estaban esperando a su primer hijo juntos. En febrero del siguiente año nació Nickolas Canela Espino, pero dos años después la pareja, una de las favoritas de la televisión hispana, decidió poner punto final a su relación.

VER GALERÍA

A pesar de esto, ambos mantienen una relación cordial, tanto que, en el Día del Padre de este año, Gaby le dedicó unas tiernas palabras a su ex: “El universo no se equivoca. Cada persona que pasa por nuestra vida tiene una misión. Gracias por ser el mejor papá para mis hijos. Este camino no sería el mismo sin ti. Feliz día del padre”.

Ante las cámaras del programa Lo Sé Todo (WapaTV), Gaby habló sobre la comentada felicitación: “Yo felicité a la persona que está el día a día con mis hijos. Eso no quiere decir que tenga algo en contra del otro (Cristóbal Lander). Simplemente Jencarlos está presente todos los días y quise agradecerle como todos los años”.