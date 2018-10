¡Vaya sorpresa la que ha dado Maluma! El cantante de origen colombiano dejó sin aliento a sus fans al presumir su nueva imagen en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, Juan Luis Londoño –nombre real del intérprete –compartió una fotografía en la que muestra una cabellera más rubia de lo normal, dejando atrás su tono natural. Sin duda, el nuevo color de cabello del intérprete de Felices los 4 ha dividido opiniones entre sus fieles seguidoras, pues mientras a unas les fascinó su radical imagen, a otras no les terminó de convencer.

A unas horas de haber compartido la foto, la publicación causó revuelo con más de un millón 300 mil ‘me gusta’. Parece que este cambio de imagen va más allá de algo estético, pues Maluma lo dejó ver como un nuevo capítulo en su vida. El compositor de 24 años escribió junto a la imagen: “Renacer/Reborn”.

La última palabra sobre su look la tuvo su novia, la modelo Natalia Barulích a quien al parecer le agradó la renovada imagen de su galán, pues debajo de su post le escribió un tierno “Te amo” acompañado de un emoji de un niño con la cabellera rubia y un corazoncito rojo.

Algunos de sus followers no tardaron en compararlo con otros personajes. Por ejemplo, el DJ Diplo escribió que Maluma se parecía a él pero con un toque más sexy, mientras que De La Ghetto aseguró que su amigo le daba cierto parecido al fallecido Kurt Cobain, líder de la desaparecida banda de rock Nirvana, y lo llamó ‘Maluma Cobain’.

Juntos en los escenarios

Maluma se encuentro a punto de concluir su F.A.M.E. Tour en Chile. Con esta gira, el colombiano ha recorrido Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Asia y ha sido de lo más especial, pues además de tener sold outs en todas sus presentaciones, su novia, Natalia Barulích lo acompañó en varias de sus shows y fungió como su telonera, acompañada de su amiga Esther Anaya; juntas forman el dúo Atmsphere.

Además de convivir en los escenarios y de apoyarse mutuamente, Maluma contó en una entrevista a HOLA! Colombia que no es un chico celoso y que le encanta ver crecer en lo profesional a su novia. “Soy muy romántico, detallista, me gusta hacerla sentir bien, eso es lo más importante. Me gusta protegerla, cuidarla y no soy celoso para nada. Me gusta que ella tenga su libertad, que viva que haga sus cosas. Ella también está pasando por un buen momento en su carrera, entonces nos apoyamos, trato de empujarla y de ser una motivación para ella”.

La relación de Maluma y Natalia comenzó cuando grabaron el videoclip de Felices los 4, hace ya más de un año. Fue ahí donde hubo un lazo muy especial entre ambos y decidieron estar juntos. “A ella le gustaba mucho mi música y luego de Felices los 4 hubo una conexión. Además ella también hace música es DJ y canta hermoso, entonces tenemos una química a nivel musical. Por ahí empezó todo”.