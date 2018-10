El presentador de televisión, Raúl de Molina, no podía pasar otro día más sin estar al lado de su única hija. Así que, aprovechando el fin de semana, viajó a Washington, D.C. para reunirse con ella y disfrutar de un tiempo juntos. Esta es la primera visita que Raúl hace a Mía, desde que él y su esposa Mily, fueron a dejarla a la universidad a finales de agosto. Este viaje relámpago fue sumamente especial para ambos, ya que tenían casi dos meses sin compartir un abrazo, almorzar juntos o dar un paseo, como solían hacer cuando Mía estaba con ellos en Miami.

Desde finales de agosto, la joven de 18 años reside en la capital del país, donde cursa sus estudios universitarios. A diferencia de su famoso papá, Mía decidió dedicarse a algo completamente alejado de los reflectores y según ha comentado el propio Raúl, su hija estudia Relaciones Internacionales.

A través de su cuenta de Instagram, el presentador de El Gordo y la Flaca (Univision) publicó una serie de fotografías y videos en los que deja ver lo mucho que padre e hija se extrañaron en las últimas semanas. Raúl acompañó las fotos con la siguiente descripción: “Vine a visitar a Mía a la universidad #parentsweekend #lovemia #familytime#DC #uscapital #collegetime”. En las publicaciones que compartió, ambos se dejan ver muy sonrientes y expresan con besos y abrazos lo mucho que uno y otro se han extrañado, ya que ambos tienen un vínculo muy especial. Además de las fotos, Raúl también publicó un video donde se deja ver a Mía andando en un scooter por las calles de la capital estadounidense.

¿Y qué ha hecho Raúl y su esposa en ausencia de su hija? Mientras Mía se prepara para ser toda una profesionista, sus padres se han dedicado a sus respectivas labores y claro, a pasar un poco de tiempo a solas. De hecho, a principios de octubre, el conductor de Univision y su esposa disfrutaron de unas vacaciones por Madrid, donde recorrieron los lugares icónicos de la capital española, además de disfrutar de lo mejor de la gastronomía española.

Su hija, el más grande de sus tesoros

En una entrevista con El Nuevo Herald, Raúl habló sobre lo feliz que se siente por ver a su triunfar y recordó que para él y su esposa no fue nada sencillo tener una familia. “Nosotros tuvimos muchos problemas para tener hijos. Mily había tenido varios embarazos anteriormente, pero ninguno llegó a término. Solo después de muchos tratamientos pudo quedar embarazada a los 40 años. Mía fue el regalo que me cambió la vida para bien y que me ha hecho vivir experiencias únicas”, expresó el también paparazzi.

¿Y cómo es Raúl de Molina en su faceta de padre? Según sus palabras, él es el más estricto de los dos. “Mily es más consentidora que yo. Cuando mi hija quiere conseguir algo, enseguida la llama”, afirmó.