Alejandra Espinoza y las chicas de Nuestra Belleza Latina, decoraron con su alegría el foro de El Gordo y la Flaca, en donde fueron recibidos por Lili Estefan y el equipo del programa de Univision. Ahí, vestidas con jeans y camisetas color rosa, las jóvenes aspirantes contagiaron de risas no sólo al público, sino también al equipo de producción que no dejaba de tomarse fotos con ellas. La conductora del reality y ex Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza, fue cómplice en esta visita en la que compartió sonrisas y que llevó a las chicas a confesar su verdadera opinión de uno de los jueces: Jomari Goyso.

Andrea, Arana, Brenda, Carmen, Ceylin, Elvira, Migbelis, Nancy, Vanessa y Yaritza desfilaron por el set para contare a Lili Estefan, de viva voz, cómo es que se ha portado el experto en estilo. "Yo creo que él es muy acertado en los comentarios que nos ha dicho. Creo que todas estamos de acuerdo en que son cosas en las que tenemos que trabajar. Viene la competencia, así que a mí me encantan sus comentarios", dijo La Gran Arana. "Es lo que necesitamos, un juez honesto. Si hacemos algo mal, los comentarios son para que la semana que viene lo hagamos mejor", agregó Ceylin.

Ser parte de este reality no es todo glamour, se trata de trabajo intenso y citas en diversos lugares que ayudan a que las chicas se preparen para portar la corona que tanto anhelan. "La verdad es que han hecho un excelente trabajo, Lili. Y han sido un montón de horas de trabajo, ayer se durmieron a las 4 de la mañana. Han dormido solamente dos horas, pero de eso se trata. Las están entrenando para cuando salgan de Nuestra Belleza Latina estén preparadas para cualquier cosa.

Detrás de cámaras, las chicas conocieron cómo funciona el programa de información del espectáculo más importante de Univision, y aunque no estuvo Raúl de Molina para recibirlas, ellas estuvieron muy divertidas con las ocurrencias de Alejandra Espinoza y uno de los chicos del staff. "Aquí están las chicas de Nuestra Belleza Latina", decía Espinoza mientras grababa un video de todas y, junto a ellas, su amigo que por casualidad llevaba una playera del mismo color que ellas.

Más sorpresas en Nuestra Belleza Latina

Aún quedan varias galas del reality y la próxima será muy especial porque contará con la presencia de Paulina Rubio. El programa también ha servido como inspiración para las jóvenes que desde casa ven cómo pieza a pieza el sueño de las participantes va tomando forma hasta hacerse realidad. Además, Alejandra Espinoza es una fuente de inspiración en cuanto a looks se refiere, pues con un vestuario muy diverso, la conductora es toda una fashionista que sin querer da cátedra de estilo.

