A lo largo de su carrera como actriz, la belleza de Adela Noriega ha dejado sin aliento a muchos de sus admiradores y también a sus compañeros de trabajo. Hace 25 años, cuando Adela se encontraba grabando la telenovela mexicana María Isabel, el también protagonista de la trama, Fernando Carrillo, se enamoró perdidamente de ella, tanto que él llegó a pensar en formar una vida junto a la actriz y para cumplir con sus planes, le propuso matrimonio. Carillo reveló esa parte de su vida durante una entrevista con Flor Rubio, para el programa de radio Fórmula Espectacular.

Con el corazón en la mano, Fernando Carrillo recordó aquellos días de 1997 en los que Adela era lo único en lo que pensaba y que, sin querer, le dio un toque extra de realismo al melodrama que los unía a diario en el trabajo. “Me enamoré perdidamente de Adela. Me robó el corazón”, confesó el actor venezolano. Fernando, flechado por Cupido, quería que Adela estuviera junto a él no sólo en el melodrama, sino también en la vida real. Por ello, Carrillo ideó un plan para pedir a la guapa actriz que fuera su esposa. “Le propuse matrimonio. Me llevé a su hermano Alejandro a Los Ángeles, a Beverly Hills, a comprarle un anillo de compromiso”, recordó sobre esos días en los que su corazón ordenaba en cada una de sus acciones.

En una charla distinta para el programa ¡Cuéntamelo ya!, recordó que después de comprar la sortija, sus nervios se dispararon pensando en la posible respuesta de la mujer que tanto amaba. "Mi miedo era que me dijera que sí, porque yo estaba casi seguro de que me iba a decir que no y si me decía que sí, era una señal de Dios de que tenía que sentar cabeza”, expresó el actor de hoy 52 años.

Fernando Carrillo encontró en Adela Noriega a una mujer increíble que le había hecho olvidar casi por completo los problemas amorosos por los que había atravesado. “Yo venía sacado de onda con un divorcio de alto perfil en el continente con mi exesposa y veía en Adela como el clavo más grande que me va a sacar el clavo más chiquito. Y además de que es una mujer hermosa y una niña preciosa, talentosa. Me enamoré”, dijo en la entrevista refiriéndose a su exesposa Catherine Fulop.

Los caminos separados de Adela Noriega y Fernando Carrillo

Adela Noriega no aceptó la propuesta de Fernando Carrillo y en cambió continuó con su vida, con algunos protagónicos más en las telenovelas y un hermetismo en las situaciones de su vida personal. A principios de mes, Fernando Carrillo recordó a su ex compañera de telenovela con una foto de aquellos tiempos en los que coincidieron frente a las cámaras, una imagen que publicó en su cuenta de Instagram. "Mi bella Adela; siempre vives u vivirás en mi corazón. Hasta pronto. Besitos y bendiciones infinitas", escribió junto a la imagen.

Meses atrás, Fernando Carrillo reveló que le gustaría que Adela Noriega formara parte de una película que tiene en mente y que llevaría como título La mejor amiga de mi hija. "A lo mejor la convenzo de que hagamos una película (…) Yo siempre estoy pensando en ella para cualquier personaje", dijo el actor sobre la posibilidad de reunirse con ella en el ámbito profesional.