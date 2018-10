¿Por qué María Celeste Arrarás no impidió que Quique Usales se fuera de Al Rojo Vivo? A esa pregunta contestó sin reparos la presentadora del programa cuando, después de compartir una foto junto al conductor en su cuenta de Instagram, una de sus seguidoras la cuestionó. “Mary una pregunta sin afán de molestar. ¿Por qué no hiciste nada para evitar el despido de Quique Usales? Tu eres la titular del programa y me imagino que tienes poder para decidir con quien quieres trabajar, no tomes a mal my pregunta pero la suavicé lo más que pude”. La periodista contestó directamente a la interrogante con este contundente mensaje: “si por mi fuera créeme que estaría conmigo”. Tras la contestación directa de Arrarás los fans mostraron su apoyo a Usales y le expresaron lo mucho que lo extrañan como parte del programa de ‘Al Rojo Vivo’. Fue el pasado 3 de octubre cuando mediante un mensaje en Instagram el fashionista anunció de manera sorpresiva que se iba de Telemundo. “¡Hoy digo adiós a la que fue mi casa por casi 11 años, Telemundo, fue una experiencia inolvidable! Gracias a todos los televidentes que me acompañaron día a día en Un Nuevo Día y Al Rojo Vivo, por todo ese cariño que siempre brindaron y me llenó de alegría".

En su despedida, Quique tuvo unas palabras de agradecimiento para sus colegas con los que compartió estudio durante años. "Durante todo este tiempo tuve la oportunidad de compartir con personas súper talentosas que poco a poco se convirtieron en amigos Rashel Díaz, Adamari López, Jorge Bernal y mis queridos rojos Azucena Cierco, Jessica Carrillo, Nicole Suárez, Alix Aspe, Ana Jurka y Rodner Figueroa les deseo lo mejor”. El conductor enfatizó en su mensaje el cariño tan grande que le tiene a María Celeste. “Y mi querida compa, amiga, jefa y hermana, ¿qué te puedo decir? Nuestra amistad sigue fuera de la tele, va más allá de todo, como te dije una vez, somos familia, love you forever gracias y contigo hasta el fin baby”.

Más notas como esta:

- Myrka Dellanos y María Celeste Arrarás, ¿qué planearon en su noche de chicas?

- ¿Qué hacen María Celeste Arrarás y Raúl de Molina en la isla griega de Mykonos?

Cuando trascendió la noticia de la salida de Quique Usales, la puertorriqueña expresó lo mucho que extrañaría a su compañero y amigo y expresó que él era “un gran ser humano y profesional”. Fueron muchos los famosos que manifestaron su cariño por el presentador, entre ellos Rodner Figueroa con su cariñoso mensaje: “te vamos a extrañar mucho Quique. Gracias siempre por tu buena onda, alegría y compañerismo, buena suerte amigo”.

Por el momento no se ha conocido una comunicación oficial de Telemundo respecto a la salida de Quique Usales de la cadena, lo que si queda claro es que la amistad entre María Celeste Arrarás y Quique Usales sigue intacta pese a que ambos ya no trabajan en el mismo lugar como lo hicieron durante tantos años.