Giselle Blondet se llevó toda una sorpresa en su reciente visita al zoológico de Miami. La presentadora puertorriqueña llegó al atractivo lugar para convivir con los animales muy de cerca y para dar un tour muy especial junto a su novio Jaime Fernández, con quien se convirtió en guía de turistas por la reciente visita de sus suegros. Lo que Giselle no esperaba en esta salida era recibir un beso ¡de una jirafa! La muestra de cariño del animal tomó por sorpresa a Giselle, quien tuvo una reacción bastante graciosa que por momentos dividió las opiniones de sus fans.

"¡Virgen de la Altagracia! ¡Qué jirafa más cariñosa!", escribió Giselle al lado del video en el que se aprecia justo el momento en el que, como parte de una actividad del zoológico, le da de comer a una jirafa con la boca. El animal tomó el alimento con la lengua, pero al hacerlo le dio un gran lengüetazo a la puertorriqueña, quien no podía creer lo que acababa de pasar. A pesar de ello, fue una experiencia por completo divertida que decoró con los hashtags "beso de jirafa, sólo amor y amo los animales".

El beso de la jirafa causó la risa de su novio y sus suegros, quienes antes del momento protagonizado por Giselle y su nueva amiga, disfrutaron del recorrido del zoológico, en el que convivieron de cerca con una gran tortuga que, según las palabras de Giselle, tiene como nombre Goliath. Giselle, además se animó a darle de comer a un rinoceronte, pero a juzgar por la expresión de Blondet, no estaba del todo segura de que fuera una buena idea.

Entre tanta alegría, no faltaron las fotos del recuerdo de este día tan especial que Giselle y Jaime pasaron en familia. "¡Con los papás de mi amor que más dulces no pueden ser conmigo! ¡Qué lindo la pasamos! Nos están visitando desde España", explicó ella en las postales que publicó en sus rede sociales.

La sonrisa de Giselle Blondet, llena de alegría y buenas noticias

Giselle Blondet no sólo está muy contenta en su relación con Jaime Fernández, además, se encuentra más plena que nunca por una noticia que reveló hace unos días. La puertorriqueña, que semanas atrás celebró la segunda boda de su familia cuando su hija menor, Gabriella Trucco dijo el sí acepto a su novio, contó en Despierta América que Gabriella se encuentra en la dulce espera y pronto la hará abuela.

“Llegar aquí y pensar en todos los momentos vividos, que ya son adultos, que ya se me casaron mis dos hijas y lo más grande del mundo es que una de ellas me va a hacer abuela”, dijo en su visita al programa que fuera su casa en Univision hace tiempo. Ana Patricia Gámez, Francisca Lachapel y Karla Martínez, conductoras actuales del show, no aguantaron la emoción y entre gritos de felicidad abrazaron a la futura abuela.