El equipo que acompaña a Mariah Carey en sus giras mundiales tiene a dos integrantes muy especiales. Se trata de sus hijos mellizos Moroccan y Monroe, de siete años de edad. Así, además de complacer a su público con sus temas y el tono de su voz, la cantante aprovecha el viaje a los países que visita para convivir con sus hijos en experiencias recreativas con las que también se asegura de que los pequeños tendrán los mejores recuerdos de una infancia en la que mamá trabajaba pero no despegaba su atención de ellos. Esta semana, Mariah está de tour por Asia, y un día antes de su concierto en Taipei, Taiwán, la cantante se divirtió de lo lindo con sus hijos a la hora de la cena.

"¡Estamos haciendo dumplings en Tapei!", explicó Mariah al lado de un par de fotos que relataban su pasatiempo familiar. Los niños, fruto del pasado matrimonio de Carey con Nick Cannon, lucen adorables con delantales amarillos y un gorro de chef a juego. Sonrientes, los mellizos disfrutaron este rato junto a mamá en el que tuvieron oportunidad de jugar con masa y bajo las órdenes de un chef especializado que los ayudó a lograr el resultado perfecto.

Mariah quedó tan emocionada con las clases de concina como sus hijos y además de las fotos, publicó tres videos que relataron el proceso de creación de su platillo. En uno de los clips, Mariah parecía algo confundida sobre lo que estaba haciendo. "Estamos preparando... creo que son dumplings. ¿Qué son?", preguntó a una de sus asistentes. "Postre de repollo", dijo segura mientras su hija llamaba la atención del chef para mostrarle que había terminado de hacer su postre. Los niños, entre manotazos en juego, continuaron con la clase.

Minutos después, Mariah frente a una mesa lista para sentarse y comer, mostró el resultado final. "Hice lo mejor que pude", dice contenta antes de que sus hijos entraran al comedor para apreciar su platillo. "¿Nosotros hicimos esto?" y "¿Esto es nuestro?", fueron las preguntas que los pequeños hicieron incrédulos de su creación culinaria.

Moroccan y Monroe, cada día más grandes

Los mellizos de Mariah Carey ya no son unos bebés y su crecimiento ha quedado en evidencia en las fotografías que la cantante comparte en sus redes sociales, en donde además de estar en contacto con sus fans, les obsequia una actualización de lo que hacen sus hijos en casa o cuando la acompañan de gira.

Orgullosa de su papel como mamá, Mariah recién compartió una divertida anécdota de las travesuras a las que se tiene que enfrentar con dos niños pequeños en casa. En una de sus visitas al show de Jimmy Kimmel, la cantante contó que Moroccan, su hijo, la hizo pagar una cifra muy alta por sus travesuras. “Mi hijo es un genio de la tecnología. Tengo que controlarle los iPads porque literalmente gastó 5 mil dólares en Amazon. Sí, así mismo lo hizo”, dijo la intérprete de We Belong Together.

El pequeño no sólo hizo a su mamá gastar una fortuna con sus órdenes en línea, Nick Cannon, su padre, también se encontró con sus proezas. “La otra noche aparentemente estaba con Nick y compró un perro”, dijo la artista de 48 años. “Llamaron a Nick y le dijeron: ‘Tu perro está listo’ y él les respondió, ‘yo no pedí ningún perro’”. Mariah agregó que su hijo no pudo quedarse con el can que había ordenado en línea, porque en casa ya tienen suficientes mascotas, como peces y, por supuesto, perros.