Hailey Baldwin y Justin Bieber confirman a una fan que ya casaron

Desde que Justin Bieber le pidió matrimonio a Hailey Baldwin en la primavera pasada, se han convertido en la pareja del momento y no solo por su compromiso, sino por el misterio en torno a su boda. Desde el anillo, sus demostraciones de cariño hasta el reciente ingreso en un centro psiquiátrico de Selena Gomez a raíz de su unión, la joven pareja está día sí y día también en el centro de todas las miradas. Tal vez este ha sido el motivo para zanjar los rumores sobre si están o no casados de la forma más improvisada.

Las especulaciones sobre este tema han sido tan fuertes que incluso a medidas de septiembre la hija de Stephen Baldwin quiso aclarar a través de Twitter que aún no se habían casado, pero después de esto varias fuentes cercanas a la pareja han seguido asegurando en los medios que el intérprete y la modelo ya se han dado el 'sí, quiero'; versiones contradictorias que finalmente parecen haberse aclarado de boca de sus protagonistas.

Recientemente, la pareja fue vista en un restaurante de Los Ángeles, Joan's Third, situado en Studio City. Allí una fan de la pareja aprovechó para hacerles la pregunta; un ‘asalto’ al que ambos contestaron con naturalidad. "Les dije: 'No quiero decir felicidades, pero ¿estan casados?' Respondieron simultáneamente que sí. Ambos fueron muy amables. Él me dijo que ella es su ángel", ha explicado ésta a los medios estadounidenses. Durante su breve encuentro, el cantante aprovechó para conversar junto a la fan sobre las relaciones y sobre como ellos -al igual que cualquier pareja- también tienen sus altibajos.

"Después de entrenar con @kionalynn, fuimos a tomar un café a nuestro lugar local favorito, nos encontramos con Justin Bieber y Hailey Baldwin, súper amables, súper dulces y muy enamorados. Nos sentamos en la misma mesa y tuvimos una gran conversación. Justin nos contó lo mucho que le encanta prepararle el desayuno. Antes de irse, pedimos una foto", explica Nona en su perfil de Instagram. De ser cierto, se confirmarían los rumores que apuntaban a que la pareja ya visitó el registro civil de Nueva York el 13 de septiembre, donde sellaron su unión, sin contrato prematrimonial; algo que también comentó en la alfombra roja de los premios Emmy el tío de la modelo, Alex Baldwin.

