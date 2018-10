La alegría de Francisca Lachapel es tan contagiosa que logra hacer sonreír a miles de personas día a día cuando aparece frente a las cámaras del programa matutino de Univision, Despierta América. La belleza dominicana se dejó llevar por la felicidad que una canción le provocó en el set del show, mientras no se encontraba a cuadro. Al ritmo de La Botella, de Mach & Daddy Yankee, la ex Nuestra Belleza Latina presumió sus mejores pasos de baile que pronto pusieron a bailar a los miembros del staff.

Francisca Lachapel, sonriente y lista para una emisión más del programa, bailó para sus compañeros. Varios pasos hacia adelante y unos cuando más hacia atrás con movimientos de cintura marcados, llamaron la atención de todos, un momento que quedó guardado en la cuenta oficial del matutino. "La energía se contagia en la casa de Despierta América", escribieron en el perfil del video en donde Francisca pone a bailar a uno de sus compañeros que trabaja detrás de cámaras.

Aunque por un momento el hombre se intimidó al notar que los observaban, la alegría de Francisca Lachapel pudo más y siguió la coreografía de la presentadora con una gran sonrisa. Francisca, contenta, no dejó de bailar ni de cantar sino hasta que la cámara dejó de enfocarla. Lachapel es una apasionada del baile, tanto que hasta participó en la parodia cuando participó en el segmento Mira Quién Baila VIP Challenge junto a Oscar Petit. Ataviada con un un body con transparencias y detalles escarlatas, de falda transparente y con flecos, la conductora marcó tan bien los pasos de este concurso que dejó impactados a todos los que la vieron moverse en el set.

Francisca Lachapel, la sonrisa que no puede ocultar, ¿gracias al amor?

Francisca Lachapel es una mujer que brilla con luz propia, por ello es que, en 2015, gracias a su carisma y su interpretación del personaje Mela la Melaza, se llevó a casa la corona de Nuestra Belleza Latina. Sin embargo, hay un motivo que ha hecho que su sonrisa adquiera una luz especial y no es otro más que el amor. Desde hace meses, la mujer de 29 años fue fechada por Cupido, y aunque no ha revelado la identidad del hombre que la hace tan feliz, sí se ha referido a él y lo mucho que le alegra los días. “Estoy muy enamorada, estoy feliz. Gracias a Dios me envió una persona que me tiene muy contenta porque tiene todo lo que yo había querido en un hombre y creo que hasta un poquito más”, dijo días atrás a People en Español.

Visiblemente enamorada, Francisca agregó que su misterioso galán es alguien que la entiende y con quien sí ha tenido una conversación sobre el futuro. "La relación va viento en popa, esperando, dándole chance a que crezca más, a que venga el matrimonio, a que vengan los hijos y todas esas cosas. Estoy muy completa en ese sentido”.

Lachapel se muestra contenta en esta relación que la pone a cantar y bailar hasta en los momentos más estresantes del día. Como aquella tarde en la que manejaba a casa y en lugar de estresarse con el camino, cantó con los ritmos que surgían en la radio. "Ok, aquí voy camino a mi casa, y para entretenerme en el camino ¿qué les parece si hacemos miércoles de karaoke?", dijo la presentadora antes de iniciar un recorrido musical por diferentes épocas que la llevaron de temas de José José a Thalía, pasando por Marisela y Daddy Yankee.

