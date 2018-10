Rashel Díaz aprovecha la ausencia de Adamari López en ‘Un Nuevo Día’ para ‘robarle’ un galán

Por segunda vez en esta semana, Adamari López se ausentó de Un Nuevo Día (Telemundo), matutino que conduce al lado de Héctor Sandarti, Rashel Díaz y Marco Antonio Regil. Parece que la ojiverde se recupera de una severa gripe y por ello se ha perdido el programa de este martes, pero eso no quiere decir que sus compañeros no la tengan presente, y hasta le dedicaron un video para levantarle el ánimo.

Por todos es bien sabido la cercana amistad que ‘Ada’ tiene con uno de sus productores, Ángel Raúl Román. Constantemente, la presentadora hace bromas con él y se hacen divertidos comentarios e incluso lo llena de besos, haciendo de su amistad uno de los ingredientes más chistosos del matutino. Aprovechando que Adamari ha faltado al show el día de hoy, Rashel aprovechó para estar cerca de Ángel y hacer que la puertorriqueña se pusiera celosa de ella.

En la cuenta de Instagram de Un Nuevo Día se publicó un video en el que la presentadora de origen cubano aparece abrazando a Ángel, diciéndole al oído: “A mí me gusta que tú me digas las cosas. Aprovecha que ‘Ada’ no está y dame besito para que se ponga bien celosa”. Con un tono juguetón, Rashel habla hacia la cámara, como refiriéndose a ‘Ada’: “Cuando lo vea se va a poner… mira cómo me abraza”. Héctor Sandarti se convierte en cómplice de este video y dice: “Mira, mira Adamari como lo abraza”. La producción de Un Nuevo Día compartió el clip y agregó la siguiente descripción: “Adamari López este video es para ti. ‘Angelito’ es de Rashel Díaz el día de hoy”.

¿Adamari habrá visto ya el video? En cuanto se reintegre al programa, seguramente ‘Angelito’ –como ella lo llama de cariño—tendrá mucho que explicarle.

En más de una ocasión, la producción del matutino ha compartido en sus redes sociales los divertidos momentos que Adamari protagoniza con su productor. Uno de los más recientes fue cuando ella le estaba cantando una melodía romántica y él sale huyendo, mientras el chef James –con el que ‘Ada’ también tiene una cercana amistad –se hace el indignado y le dice a la conductora con tono serio: “Yo no quiero estar en medio de todo esto”.

Adamari López y su 'niño consentido'

Parece que 'Angelito' no es el único que puede presumir de tener una bonita amistad con Adamari López, pues el chef del programa, James Tahhan también es muy cercano a la presentadora de 47 años. La propia 'Ada' se ha referido a él como 'mi niño consentido' y han compartido las fotos más tiernas. Algunos usuarios de las redes han expresado que en dichas imágenes ambos parecen como tener algo más que una amistad, a lo que Toni Costa ha reaccionado y ha dejado claro lo que hay entre su pareja y el chef.

“Gracias a todos por la preocupación que demuestran pero todo el mundo (incluido la prensa) que insinúa que Adamari me es infiel están más que equivocados. Si en la vida tengo claro una cosa es del amor que tenemos y de la mujer con quien comparto mi vida”, escribió el coreógrafo español en sus redes sociales.