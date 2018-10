Justin Bieber tomó un camino separado de la vida de Selena Gomez después de que ambos pusieran fin a su intermitente noviazgo que inició desde 2011. Cuatro meses más tarde del día en el que se dijeron adiós, el cantante optó por crear una vida junto a su ahora esposa, Hailey Baldwin, a quien conoció desde que eran adolescentes y con quien se dio el "sí, acepto" en una boda secreta a finales de septiembre. Sin embargo, los sentimientos de Justin por Selena parecen no haber cambiado mucho, pues según reportes internacionales, el cantante se vio muy afectado por la crisis emocional que tuvo su ex hace unos días y que la llevó a recibir terapia.

"Aún no ha olvidado a Selena", reportó People sobre los sentimientos de Justin hacia su ex. Aunque Justin se encuentra casado con la hija de Stephen Baldwin, y su matrimonio era algo que esperaba con mucha emoción, en su corazón siempre habrá un lugar para Selena Gomez, la chica de quien se enamoró por primera vez. "Fue su primer amor real y mientras vivía al máximo su juventud y viajaba por todo el mundo, aprendió mucho de ella", agregó la publicación.

Justin se enteró de la delicada situación en la que se encuentra la cantante y ex chica Disney, una noticia que no tomó a la ligera y que, al parecer, lo hizo llorar. Días atrás, Selena fue hospitalizada por complicaciones en su salud que, de acuerdo a TMZ, están relacionadas con el lupus que padece y el trasplante de riñón al que se sometió un año atrás. A pesar de que la cantante se sentía con ánimos de escribir nueva música, las recaídas la hicieron sentirse mal emocionalmente, al punto de una crisis que optó por tratar en un centro especializado.

"Él estaba extremadamente triste por lo que le sucedió a Selena. Siente que ella es parte de su vida y no le desea nada más que felicidad y salud", agrega el portal en palabras de una fuente cercana a Justin. Estas declaraciones coinciden con las imágenes de Justin tomadas la semana pasada, en las que se aprecia en un automóvil junto a Hailey Baldwin. El cantante cubrió su rostro de la lente de los paparazzi, con la intención de no ser fotografiado llorando.

Sus lágrimas, ¿son por Selena Gomez o no?

A pesar de las especulaciones sobre lo mal que Justin se sintió por la situación de su ex, el mismo portal reportó que un informante distinto aseguró que Bieber no ha estado llorando por ella y sus emociones son producto de vivencias diferentes. "Hailey lo hace muy feliz. Él se siente muy mal de que Selena no se encuentre bien, pero eso no tiene nada que ver con el humor con el que fue visto hace unos días".

Sin embargo, los recuerdos y sentimientos que el cantante guarda junto a ella no se desvanecieron de la noche a la mañana, y verla en un punto tan vulnerable sí le causó cierta tristeza, aunque, según el allegado a Bieber, no tanta como los medios de comunicación replican. "Sí, es difícil para él escuchar que a ella no le va bien. Cada uno ha tomado caminos separados con el paso del tiempo y Justin siempre estuvo al pendiente de Selena. Él quiere lo mejor para ella, en la salud y en su felicidad", expresa la fuente al portal.

A pesar de las imágenes que Justin ha protagonizado en los últimos meses, en las que se ve llorando, no ha hecho declaraciones al respecto. Selena Gomez, por su parte, tampoco se pronunció sobre el compromiso de su ex, dejando en boca de terceras personas lo que pudo haber sentido en el momento en el que se enteró de los planes de Justin y Hailey. Sobre su reacción, también hay dos versiones que medios internacionales reportan. La primera es que la joven se sorprendió por la rapidez con la que su ex pensó en pasar por el altar. A pesar de ello se sintió tranquila por ya no tenerlo presente en su vida.

La segunda señala que para la productora de 13 reasons why fue una noticia que le causó mucho estrés, y que podría ser una de las causas que la llevaron a la crisis emocional. "Sí, tener una relación con Justin Bieber no es fácil, pero también ha lidiado con otras situaciones estresantes. Para ella, regresar al hospital fue muy difícil y le trajo recuerdos".

La joven, que se despidió por un tiempo de las redes sociales, tiene un amigo más que habló por ella en estos momentos en los que prefiere estar lejos de los focos. "No es justo que digan que el matrimonio de Justin causó todo eso en ella porque la depresión y ansiedad que padece la tiene desde hace tiempo. Sabe que es algo a lo que se enfrentará por el resto de su vida y está comprometida a ocuparse de sus problemas".