Adamari López no la está pasando muy bien en los últimos días, pues ha enfrentado un problema de salud, preocupando a sus fans. La presentadora de origen puertorriqueño compartió en sus redes sociales una serie de videos en los que detalló que no se ha sentido nada bien y que habría tomado la decisión e ir al hospital y ponerse en manos de los médicos. Incluso, este martes se ausentó de Un Nuevo Día (Telemundo), matutino que conduce al lado de Héctor Sandarti, Marco Antonio Regil y Rashel Díaz.

En los videos, la pareja de Toni Costa se deja ver con los ojos llorosos y la nariz roja, además de escucharse constipada. En el primer material, ‘Ada’ cuenta que en los últimos días ha presentado algunos malestares y muestra el suero al que está conectada: “Me he sentido súper malita en estos días y no me ha quedado otro remedio que venirme a poner un suero”. En el segundo clip, la conductora de 47 años confiesa que no le gusta tomar medicinas y que ha ‘sufrido’ especialmente con uno de los que le dieron, pues le ha provocado náuseas: “Soy la peor para tomar medicamentos y me acaban de dar esa cosa horrenda que se ve ahí, estoy segura de que me voy a vomitar”.

En el último video que compartió en Instagram Stories acerca de su salud, ‘Ada’ parece ir rumbo al centro médico donde fue atendida y dice, viendo directamente hacia la cámara : “Me tocó venir al hospital… recetas médicas, ni modo”.

El pasado fin de semana, la presentadora estuvo en Nueva York y participó en el desfile del Mes de la Hispanidad. Quizá el ajetreo entre Miami y NY, así como el cambio de temperatura, habrían sido factores para que la salud de ‘Ada’ se viera mermada. Tras su participación en ese evento, la boricua regresó a casa y el día de ayer se presentó a conducir Un Nuevo Día, como siempre lo hace. Sin embargo, este martes la ojiverde no ha aparecido en el programa.

La situación de Adamari se da justo cuando Toni Costa no se encuentra a su lado, pues por motivos de trabajo el coreógrafo español viajó a Puerto Rico para presentar unas funciones de la obra de teatro Juan Ponce de León. Se tiene previsto que Toni regrese a Miami el día 17 de octubre y seguramente, no se despegará ni un minuto de Adamari.

Festejo para dos

Hace casi dos semanas, Adamari y Toni se fueron de escapada romántica a un lujoso resort en Jamaica. El motivo de este viaje relámpago era uno muy especial, pues estaban celebrando su séptimo aniversario juntos. A través de sus cuentas de Instagram, la presentadora y el coreógrafo se dedicaron los mensajes más lindos y dejaron ver que su amor sigue tan fuerte como desde el primer día.