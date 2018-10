Eva Longoria es una mujer de muchos amigos, y con una sólida carrera en Hollywood, varios de ellos son celebridades del cine, la música y la televisión. Con una larga lista de amistades y una agenda de trabajo repleta, Eva aún no ha podido coincidir con todos sus amigos para presentarles a un niño muy especial: su hijo Santiago, a quien dio la bienvenida hace tres meses junto a su esposo José Bastón. Esta semana, la actriz y productora pudo reunirse con uno de sus grandes amigos, Eugenio Derbez, con quien está trabajando en la versión real de Dora, the Explorer en Australia. Ahí, Derbez por fin pudo conocer al pequeñito, con quien tuvo una química tan buena como la que tiene con la orgullosa mamá.

Eva, feliz de ver este encuentro, sacó la cámara de su celular para inmortalizar el día en el que Eugenio y Santi convivieron entre risas por primera vez. "¡Miren quién nos vino a visitar a Eugenio Derbez y a mí en el set!", escribió la actriz al lado de la fotografía que compartió con sus miles de seguidores en Instagram. Contenta, agregó los hashtags Bebé Bastón y Dora, the Explorer.

Con un mameluco gris con estampados rojos de íconos londinenses, el pequeño se nota muy entretenido en los brazos de Eugenio Derbez. El actor, por su parte, con una gran sonrisa y soltura convive con el pequeño, algo que para él parece ser un sentimiento muy natural ya que en casa se divierte con su hija Aitana, de tres años de edad, y fruto de su matrimonio con Alessandra Rosaldo. Además, Eugenio se estrenó como abuelo hace poco más de medio año, cuando su hija Aislinn Derbez dio la bienvenida a Kailani, su primera hija con su esposo Mauricio Ochmann.

Victoria Beckham, otra de las amigas de Eva que ya conoció a Santi

Eva Longoria poco a poco va presentando a su hijo con sus buenos amigos. Un par de semanas atrás era el turno de su gran amiga Victoria Beckham, quien a pesar de tener una relación amistosa bastante cercana, las distancias y los compromisos laborales les ha impedido coincidir como solían hacerlo. Las chicas por fin pudieron verse en París, en donde ambas pasaron una amena tarde en un restaurante. Ahí, Eva, Victoria y Santi; posaron para las cámaras de sus celulares en una foto que, momentos más tarde, compartieron con sus seguidores en las redes sociales.

La reunión no sólo fue agradable por ser el reencuentro de las amigas, sino porque fue la ocasión en la que Victoria pudo convivir con el pequeño desde que nació el pasado 19 de junio, una historia que la feliz mamá y su esposo, José Bastón, compartieron en exclusiva con HOLA! USA. "Finalmente conocí a Santi! ¡Estoy enamorada! ¡Les mando muchos besos Eva y Pepe! ¡Los amo muchísimo y no podría estar más feliz por ustedes!", escribió la ex Spice Girl junto a la tierna postal.

