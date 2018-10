Will Smith es el invitado más reciente al programa Red Table Talk, en el que su esposa, Jada Pinkett-Smith y su familia se centran en conversaciones sobre los altibajos que han vivido en los últimos 20 años, desde que ambos actores se dieron el "sí, acepto". Durante las emisiones del programa, creado en un formato para Facebook Watch, Jada ha abierto su corazón sobre situaciones que ninguno de los admiradores de la familia se habría imaginado. En la visita de Will Smith al programa más reciente y que estará disponible a partir del 22 de octubre, quien fuera protagonista de The Fresh Prince of Bell Air, reveló que hubo una época bastante difícil en su matrimonio, en la que llevó la cuenta de más de un mes de las mañanas que su esposa despertaba llorando a causa de la infelicidad que sentía en su vida matrimonial.

“En aquella época mamá se levantaba y se ponía a llorar. Lo hizo durante 45 días seguidos. Lo sé porque empecé a apuntarlo en un diario”, revela Will a su hija Willow Smith, en un adelanto del show. Frente a él, además de Jada, se encuentra su suegra Adrienne Banfield-Jones. “Bueno, creo que te perdiste algún día porque fueron muchos más”, dijo Pinkett-Smith en tono de broma hacia su marido.

“Lo hacías cada mañana”, continuó el actor de 50 años. “Creo que esa ha sido la vez que peor lo he pasado en nuestro matrimonio. Te había fallado, me sentía miserable”, agregó entre lágrimas sin revelar exactamente qué es lo que causó la desdicha de Jada en este tiempo. A pesar de las mala racha que vivieron en su matrimonio, hoy Will y Jada pueden sentarse a conversar sobre ello sin que eso signifique una chispa que encienda los rencores o malentendidos del pasado, aunque es evidente que aún tocan fibras sensibles por recordar cómo es que vivieron en casa en aquel entonces.

Will Smith y Jada Pinkett, un matrimonio abierto

Entre las confesiones de Jada Pinkett-Smith que ha hecho durante su programa, destaca la decisión que tomó con Will de llevar un matrimonio abierto. Con el paso del tiempo y gracias a que lograron hablar sobre sus problemas con toda la sinceridad posible, la pareja ha dado grandes pasos en su relación. El más significativo fue acordar en no referirse entre ellos como "mi esposo" o " mi esposa", pues consideran que es algo que denota una posesión cultural en la que ellos no creen. En su lugar, Jada y Will se consideran "compañeros de vida", una situación que les ha permitido sentirse más cómodos en su día a día.

Will y Jada también son padres de Jaden Smith, un chico de 20 años de edad que ha seguido los pasos de su padre en el mundo del a actuación, al igual que forjado una carrera en el modelaje. Will, de un matrimonio anterior, tiene un hijo de 25 años llamado Trey. Junto a sus hijos y su esposa, el actor ha construido un presente del que se siente mucho más feliz.

