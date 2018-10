Ariana Grande y Pete Davidson han decidido poner punto final a su relación, así lo ha confirmado PEOPLE. Según los reportes de TMZ, este fin de semana la cantante y el comediante terminaron con su compromiso, luego de poco más de cinco meses de noviazgo. Fuentes cercanas a la ex pareja dijeron a TMZ que el rompimiento fue de mutuo acuerdo, pues la intérprete de God is a Woman y la estrella de Saturday Night Live sintieron que no era el momento para estar juntos.

Aunque la ruptura de los novios ha tomado a sus fans por sorpresa, una fuente cerca a Ariana reveló que no ha sido un shock para nadie, pues al parecer era algo que se veía venir. “Era demasiado pronto”, dijo refiriéndose a la manera en la que se dieron las cosas entre ambos. Hasta el momento, Ariana no se ha pronunciado públicamente al respecto ni ha borrado las fotografías ni los videos de Pete de sus redes sociales.

Hace unos días los fans de Pete notaron que cubrió uno de los tatuajes que se hizo en honor a su famosa novia. Según ELLE, el comediante de SLN modificó las orejas de conejo (un símbolo característico de la música de Ariana) y las cambió por un gran corazón con una pequeña letra ‘a’.

El rompimiento de la pareja viene luego de unascomplicadas semanas para Ariana. En septiembre pasado, la artista originaria de Florida enfrentó la muerte de su ex novio, el rapero Mac Miller, quien aparentemente perdió la vida por una sobredosis de sustancias tóxicas. Luego de compartir en Twitter con sus fans lo exhausta que estaba a nivel emocional, la joven de 25 años se tomó un tiempo libre alejada de los medios y las redes sociales, manejando un perfil bajo.

Noviazgo y compromiso en unas pocas semanas

La historia de Ariana y Pete comenzó en mayo pasado, unas semanas después de que ella terminara su relación con Mac Miller. En ese entonces, una fuente reveló a PEOPLE que la intérprete y el rapero rompieron en abril, durante el fin de semana del Festival de Coachella, pero que desde hace tiempo estaban teniendo dificultades en su relación, y que incluso las cosas entre ellos iban mal desde finales del 2017.

Ariana y Pete empezaron a salir tiempo después y fue en mayo cuando se dio a conocer que estaban juntos. Una vez que la información salió a la luz, ‘Ari’ lo hizo oficial en su cuenta de Instagram al publicar una foto juntos disfrazados con batas de Harry Potter. Desde entonces, se dejaban ver juntos en citas románticas, conciertos y fiestas.

Luego de unas semanas de estar saliendo, PEOPLE confirmó el 11 de junio que estaban comprometidos y que Davidson le habría pedido matrimonio con un impresionante anillo de diamantes de 3 quilates. La pareja celebró ese nuevo capítulo en sus vidas con un viaje relámpago a Disneyland, donde se divirtieron como niños. “Es un compromiso reciente. Son solo dos personas que han encontrado el amor rápidamente y todo el tiempo están muy felices”, comentó una fuente cercana a ellos en aquel entonces.