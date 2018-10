El bikini de Eiza González que ha paralizado las redes, ¡tienes qué verlo!

¡Lo ha vuelto a hacer! No cabe duda de que con cada publicación que comparte en sus redes sociales, Eiza González deja sin aliento a sus fans. La actriz mexicana publicó en su cuenta de Instagram una selfie en bikini, en la cual deja a la vista de todos su escultural silueta. Eiza, de 28 años, está pasando una temporada en Sudáfrica debido a su trabajo como actriz, y aprovechando los días soleados del continente africano, decidió ponerse un sensual traje de baño y disfrutar.

La también cantante publicó la selfie en su cuenta de Instagram, donde tiene poco más de 4-1 millones de followers. Junto a la imagen, agregó la siguiente descripción: “Un domingo soleado en Sudáfrica”. En la instantánea, la cual causó revuelo en las redes, la actriz aparece frente a un espejo con su teléfono celular y con bikini de dos piezas; la parte superior en color gris y la inferior, en negro.

A solo unas horas de haber publicado el post, este cuenta con más de medio millón de ‘me gusta’. Entre las celebridades que no se resistieron a darle un like están Angelique Boyer, Eva Longoria, Romeo Beckham y Mario Lopez. El alboroto por las curvas de Eiza no paró ahí, pues la también modelo compartió en Instagram Stories un video corto en el que se deja ver mostrando su impactante figura desde varios ángulos. Sobre el clip, Eiza colocó unas letras en amarillo y morado con la palabra "Sunday (domingo)".

Un cuerpo bien trabajado

Su silueta curvilíena no solo es fruto de su buena genética, sino de las arduas horas que pasa entrenando en el gimnasio. En más de ocasion, Eiza ha compartido a través de sus redes sociales los videos de sus entrenamientos, dejando a sus fieles seguidores boquiabiertos. La actriz comentó a la revista Byrdie que para prepararse para su rol en Alita (una película de acción) se ejercitaba con su entrenador personal los siete días de la semana, y hasta dos veces al día cada que tenía oportunidad.

Para lograr esa figura, su rutina de ejercicios cuenta con una gran variedad de disciplinas: levantamiento de pesas, pilates, TRX, yoga y una actividad exclusiva del gimnasio al que acude, el llamado Sandbox Fitness, el cual implica ejercitarse sobre una tabla de surf: “Hay que ejecutar una serie de movimientos intensos de entrenamiento de fuerza mientras te balanceas en una tabla de surf tambaleante en el medio de una playa de arena en el interior”, explicó la propia artista.

La alimentación también es clave para tener un cuerpo sano y tonificado: “Hay veces que por mi trabajo tengo que tener una alimentación estricta por exigencias del guión, por lo que cuando tengo tiempo libre y no trabajo, trato de ser un poco más bondadosa conmigo y no me limito tanto… me doy algún capricho e intento ser balanceada, si un día me como una pizza, al día siguiente consumo una ensalada para compensar. Para mí el truco es balancear lo que el cuerpo me pide y no ser demasiado dura con él”, dijo al sitio Siempre Mujer.