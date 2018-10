Michael Bublé anuncia su retiro, pero sus representantes lo niegan

El cantante Michael Bublé hizo un anuncio que dejó perplejos a sus fans, pues en una entrevista dio a conocer su retiro de los escenarios. Este anuncio viene a solo unas semanas del lanzamiento de su nueva producción, la cual se titula Love. La inesperada noticia se dio a conocer en una entrevista en la publicación del fin de semana del tabloide inglés Daily Mail. El cantante de 43 años agregó que esa sería su última conversación con los medios de comunicación. Sin embargo, sus representantes han negado que esa información sea cierta.

VER GALERÍA

Michael, quien hace más de dos meses se convirtió en padre por tercera ocasión de la pequeña Vida con Luisana Lopilato, dijo que quería dejar la industria de la música en su mejor momento luego de hacer un disco tan bueno, como el que saldrá el mes próximo. "Esta es mi última entrevista. Me retiro del negocio. He creado el disco perfecto y ahora puedo retirarme en la cima".

En la que se supone fue su última entrevista, el intérprete de origen canadiense también habló acerca de la enfermedad de su hijo mayor Noah, quien, con solo tres años, fue diagnosticado en 2016 con cáncer de hígado. El cantante y su esposa decidieron hacer una pausa en sus carreras para enfocarse al 100% en la enfermedad del pequeño. Luego de una dura batalla, su hijo se encuentra bien y está en etapa de remisión. Bublé aseguró que esta situación lo llevó a replantear su profesión: “(Cuando te ocurre algo así) solo quieres morirte. Realmente no sé ni cómo podía respirar", expresó el artista.

VER GALERÍA

Antes de que los médicos le anunciaran a él y a su esposa sobre la salud de su hijo, recordó cómo le preocupaba su imagen o lo que los demás fueran a decir de su música. "Poco antes de que me invitaran a conducir los Brit Awards había perdido la alegría. Me desesperaba la idea de sostenerme en algo que pensé que estaba perdiendo, y pensé que debía hacer algo al respecto. Empecé a hacer cosas fuera de mi zona de confort, como hacer de presentador, y la verdad es que no me estaba divirtiendo. Me preocupaba cuántas entradas vendía para mis giras, lo que la crítica decía de mí, lo que iban a opinar de mí".

VER GALERÍA

Pero en cuanto él y Luisana se enteraron de lo que estaban por enfrentar, se dio cuenta de lo ‘tonto’ que había sido en prestar atención a ese tipo de situaciones: “Pero el diagnóstico de Noah me hizo darme cuenta de lo estúpido que había sido en preocuparme de cosas que realmente no importan. Me avergoncé de mi ego, de haberme permitido ser inseguro”.

Más notas como esta:

- Padres orgullosos: Michael Bublé revela el sexo de su tercer bebé

- Michael Bublé vuelve a la televisión con un concierto luego de que se diera a conocer la enfermedad de su hijo

Sus representantes dicen lo contrario...

A pesar de las declaraciones dadas a conocer por el Daily Mail, los representantes de Bublé aseguraron que no era cierto. A través de Facebook, Michelle Larson, ejecutiva de la compañía Bruce Allen Talent, encargados de la imagen de Bublé negó el retiro del cantante: "Los rumores y reportes de que Michael se retira son completamente falsos. Les pedimos a todos que no compartan estas historias de tabloide y borren las publicaciones ya compartidas".