Shakira ha estado imparable desde el inicio de su gira El Dorado Tour, que hasta ahora la ha llevado por Europa, algunos países de Asia y varias paradas en Estados Unidos. Con tantos recuerdos y éxitos acumulados en esta gira mundial, Shakira regresó a México este jueves para dar inicio a la etapa que llevará su tour por Latinoamérica. Y aunque se trataba de una visita muy especial para ella, hubo un par de detalles que por poco le arrebatan la sonrisa del rostro y que la llevaron hasta las lágrimas por la desesperación.

"Estamos en Ciudad de México, por fin después de siete años. Ayer fue súper estresante. Creo que he dormido cinco horas en 48 horas", dijo la cantante a través de sus Instagram Stories. "Vine directamente desde Europa y estuvimos realizando todo pero nada estaba listo, así que me estresé un poquito. Acabé llorando porque me dieron nervios", agregó entre risas. Aliviada de ver que el lugar en el que daría su concierto ya estaba tomando forma, dijo que ya todo estaba en su lugar. "Estoy feliz porque hoy va a ser especial, 50 mil personas en el Estadio Azteca", dijo emocionada mientras tomaba café con galletas.

Shakira compartió con sus seguidores cómo es que el equipo de sonido y los encargados de ensamblar el escenario trabajaban al máximo para dejar el lugar acorde a los detalles que exigía su espectáculo. Ella, toda una perfeccionista en busca de ofrecer lo mejor a sus fans, supervisó cada aspecto, como se puede ver en sus historias. Shakira, con una sudadera decorada con la bandera de Japón, leggings y sin maquillaje, se mostraba feliz por volver a cantar, después de siete años, a uno de los países que más la esperaban.

El clima presentó algunas complicaciones para Shakira y sus fans pues por la fuerte lluvia tuvo que demorar su salida al escenario. En sus historias de Instagram, la colombiana trató de calmar al público que la esperaba impaciente bajo la lluvia. "México, estamos esperando a que pase la tormenta eléctrica porque no me dejan salir a cantar bajo los truenos, los rayos y las centellas. Pero aunque llueva relampagueé y diluvie, voy a salir a cantar hoy", aseguró con una gran sonrisa y un acento español que se mezcla con su origen colombiano, resultado de los varios años que lleva viviendo con su pareja, Gerard Piqué en Barcelona, al lado de sus dos hijos Milan y Sasha.

A pesar de la tormenta, los ánimos de Shakira y sus fans no decayeron, mucho menos cuando el show por fin dio inicio para que la cantante interpretara las melodías con las que se hizo famosa a nivel mundial y aquellas con las que pone a mover las caderas hasta a todo aquel que la escucha. La lluvia pronto se olvidó de la mente de las personas frente a ella y aunque arrebató el look de la cantante, su emoción pudo más. "¡Una hora y media haciéndome el pelo para terminar con el look de pato mojado!", contó Shak junto a una de sus fotos en Instagram. Asombrada por la calidez con la que fue recibida, la intérprete de Loba quedó impactada por ver el entusiasmo de la gente que vestidos con impermeables, cantaron a todo pulmón. "Cincuenta mil personas bailando bajo la lluvia. ¡Gracias, México, los adoro!", agregó en otra de sus publicaciones.

Días antes de iniciar esta parte de su tour, Shakira se relajó un poco en casa acompañada de sus hijos Milan y Sasha, con quienes tuvo una divertida tarde horneando cupcakes. Los niños eligieron decoraciones de dulces en forma de aviones, chispas de chocolate y diamantina comestible, mientras que la feliz mamá decoró sus pastelillos con tonos rosados y perlas de azúcar.