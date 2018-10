Giselle Blondet tiene una gran noticia que compartir con el mundo y es ¡que va a ser abuela! La ex conductora de Despierta América eligió el programa matutino de Univision para compartir la buena nueva en la que reveló que su hija menor, Gabriella Trucco, pronto recibirá la visita de la cigüeña. Emocionada por contar los detalles de esta gran noticia para su familia, Giselle platicó con Ana Patricia Gámez, Francisca Lachapel y Karla Martínez, quienes escucharon atentas el anuncio sin poder contener la emoción. “Llegar aquí y pensar en todos los momentos vividos, que ya son adultos, que ya se me casaron mis dos hijas y lo más grande del mundo es que una de ellas me va a hacer abuela”, dijo entre los gritos de alegría de las conductoras y el staff del show que de inmediato la abrazaron para felicitarla.

VER GALERÍA

La noticia no es una novedad en la familia de Giselle, en realidad la también actriz puertorriqueña se enteró en un momento muy especial: justo una semana antes de la boda de su hija con William Pabón a finales de agosto pasado. Gabriella, la hija menor de Giselle, celebraba en la casa de una de sus amistades los días previos a su enlace. fue ahí cuando le pidió a su mamá que la acompañara a un lugar alejado de los demás invitados para contarle algo. Trucco le dio una bolsa de la que Giselle sacó ropa de bebé. Pasaron unos segundos antes de que la futura abuela entendiera el tierno mensaje que su hija le daba y que su hoy yerno grabó con mucha emoción.

La presentadora se quedó sin palabras pero con un rostro lleno de ilusión mientras su hija sacaba de la bolsa una prueba de embarazo casera que confirmaba que un bebé llegará pronto a la familia. Madre e hija se fundieron en un tierno abrazo que daba inicio a esta gran aventura entre ambas. Momentos después, Jaime Fernández, novio de Giselle, encontró a las chicas emocionadas y al enterarse de la buena nueva, incrédulo y feliz sólo pudo decir: "¿De verdad?".

“Para mi mis hijos son lo más grande del mundo. Imagíname, que de mi hija va a venir un criaturita que…”, explicaba Giselle en el programa de televisión cuando su hija y su yerno aparecieron detrás de ella para sorprenderla en el gran anuncio. Un ambiente de felicidad y armonía llenó el set de Despierta América en el que Giselle tiene grandes recuerdos y que ahora suma uno mucho más especial.

Gabriella contó que ella y su esposo se sienten muy emocionados por la dulce espera, de la que no detallaron cuántos meses tienen. Lo que sí confirmaron es que la próxima semana sabrán si la cigüeña les traerá un niño o una niña, una notica que se espera que compartan con el mundo a través de las redes sociales.

Giselle Blondet, ¿planea su propio paso por el altar?

Tras casi un año de planear dos bodas para sus hijas, Andrea Iglesias y Gabriella Trucco, Giselle parece que tendrá más eventos familiares que organizar, como el baby shower de su primer nieto y la bienvenida del bebé. Entre tantas alegrías, Giselle no se escapó de las cuestiones de si ella y Jaime Fernández han pensado en pronto pasar por el altar.

VER GALERÍA

"La verdad que no lo sé, llegado el momento tomaré la decisión, pero estoy a gusto como estoy en este momento. Me siento feliz y creo que eso es lo más importante", dijo en una charla con Mamás Latinas. Giselle está feliz de llevar las cosas con calma y vivir cada momento al máximo. "No creo que tenga la necesidad de estar ansiosa esperando ese momento porque la verdad yo ya lo viví, ya yo me casé anteriormente y tengo mis hijos", dijo sobre sus hijos y sus matrimonios anteriores con Harold Trucco, Luis Abreu y Luis Iglesias, en distintas épocas. Por ahora, parece que lo que ilusiona por completo a Giselle es el viaje en el que se ha embarcado su hija y que en un par de meses le dará a su primer nieto.