El corazón y la sonrisa de Francisca Lachapel guarda uno de los secretos que más feliz hacen a a la conductora de Despierta América. Desde meses atrás, Cupido tocó a la puerta de la dominicana e inmersa en las mieles del amor, Francisca optó por mantener el hermetismo sobre este noviazgo que la hace muy feliz y que en su vida fuera de cámaras la ha ilusionado al grado de pensar en pasar por el altar junto al misterioso hombre, a quien los fans de Lachapel le han seguido la pista sin dar con su identidad. A lo lejos, ella observa los intentos de conocer el nombre de la persona que le devolvió la sonrisa, al mismo tiempo que disfruta de su relación. “El corazón de Francisca está que brinca en una sola pierna de alegría”, contó feliz a People en Español, además de radiante por esta nueva etapa en su vida.

“Estoy muy enamorada, estoy feliz. Gracias a Dios me envió una persona que me tiene muy contenta porque tiene todo lo que yo había querido en un hombre y creo que hasta un poquito más”, contó la ex Nuestra Belleza Latina sobre su noviazgo. Si bien Francisca no ha revelado quién es la persona que la tiene así de enamorada, no oculta su felicidad ni las cualidades que encontró en el hombre que le robó el corazón. “Me entiende, me comprende", agregó sonriente. Y cómo no estarlo si ambos ya tienen planes a futuro en los que se visualizan como una familia con hijos. "La relación va viento en popa, esperando, dándole chance a que crezca más, a que venga el matrimonio, a que vengan los hijos y todas esas cosas. Estoy muy completa en ese sentido”, dijo.

Francisca Lachapel, una sonrisa que delata la alegría de estar enamorada

La decisión de Francisca, de mantener su relación lo más privada posible, ha sido respetada por sus amigos y colegas del programa matutino de Univision. Para ella no habría ningún inconveniente en revelar la identidad de su novio; sin embargo, es él quien prefiere mantenerse alejado del ojo público. “Él es una persona totalmente privada, no es del mundo del entretenimiento. En su momento les voy a decir todo. Hay que dar su chance de que la cosa se ponga intensa. Yo después les voy a contar, lo que quería es que vivieran conmigo esta felicidad, estoy contenta. Creo que Dios también me bendijo por ahí y vamos a cruzar así los dedos de que todo siga y siga tan bien como va”, dijo a Mezcal TV.

“Yo quería compartirles que estaba en un momento de tranquilidad emocional, de felicidad, de que estaba enamorada. Era como decirles ‘mira no solo lo que pasa en mi vida son cosas que me hacen llorar. También hay cosas que me hacen sentir feliz, especial y estoy en una relación’", contó Francisca a People en Español hace unas semanas. "Pero nada iba a ir más allá de eso. Solamente que ahora hay estos comentarios muchas veces malintencionados de ‘lo está escondiendo’. Yo no lo estoy escondiendo”, agregó.