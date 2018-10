La emotiva reacción de Rashel Díaz cuando su hijo llegó por sorpresa a casa

La conductora de Un Nuevo Día, Rashel Díaz, recibió la sorpresa más linda como mamá cuando su hijo Juan Daniel volvió a casa sin que ella lo esperara. La presentadora compartió en su cuenta de Instagram el conmovedor momento que muestra al joven entra a su habitación sin previo aviso cuando ella ya se había preparado para irse a dormir. En el clip se pueden escuchar los gritos de emoción de Rashel al descubrir que su adorado Juan Daniel en complicidad con su hija Daniela y su esposo Carlos prepararon este encuentro.

La cubana explicó con más detalle a qué se debe la visita de su hijo: “Hoy se espera que llegue el Huracán Michael al noreste del país y Tallahassee, donde él estudia, está dentro de las zonas que serán afectadas. Me tenía muy preocupada, pero ahora sí estoy tranquila”. Rashel es muy cercana a sus hijos y siempre está al pendiente de ambos y aunque Juan Daniel ya no vive en casa la tenía mortificada pero por suerte ya no hay de qué preocuparse.

En un principio para la también modelo fue difícil separarse de su primogénito, aunque poco a poco se fue acostumbrando a la idea de que ya no viviera con ella. “Me cuesta mucho. Al principio estaba peor obvio. Ahora estoy más tranquila y estoy más tranquila porque creo que era muy necesario en la vida de Juan Daniel esa separación digamos del nidito de mamá”, expresó a People en Español en una entrevista.

Además de sus dos hijos, Rashel tiene una hijastra llamada Maddie con la que tiene una excelente relación. Hace tan solo cuatro días le dedicó un hermoso mensaje que muestra el gran amor que se tienen. “Llegaste a nuestras vidas a brindarnos alegría con esa sonrisa que te caracteriza. Eres una niña sumamente especial y me llena de amor saber que mi Dani encontró una hermana. No pude haber soñado con una mejor familia que la que tengo. ¡Te queremos Maddie!”.

Rashel y Carlos se casaron por sorpresa hace menos de 2 años, el jueves 24 de noviembre de 2016, Día de Thanksgiving y escogieron esta fecha con el único objetivo de que sus hijos y su familia pudieran estar presentes en la celebración. “Aprovechando que nuestros hijos estaban aquí Carlos y yo decidimos convertir nuestra cena de Acción de Gracias en nuestra boda civil! Fue un día perfecto”, expresó la entonces novia de uno de los días más felices de su vida.