Francisca Lachapel lamenta la muerte de una ex concursante de Nuestra Belleza Latina

La familia de Nuestra Belleza Latina (NBL) se ha vestido de luto este miércoles con la muerte de Gretchen Serrao, ex concursante del certamen de belleza en 2012. La joven de origen venezolano perdió la vida el pasado 8 de octubre y hasta el momento se desconocen las causas de su deceso. Con un nudo en la garganta, Francisca Lachapel, acompañada de Ana Patricia Gámez, reveló la noticia en el matutino de Despierta América (Univision).

A pesar de que Gretchen y Francisca, así como Ana Patricia, participaron en NBL en diferentes temporadas (2012, 2015 y 2010, respectivamente), Lachapel expresó que todas las concursantes del show tienen un lazo especial. “Una triste noticia, una muchacha joven, venezolana, hermosísima, por más decir talentosa… (Su muerte) entristece a uno, aunque no compartimos la misma temporada, pero todas las chicas que participan en NBL, de cierta manera, tenemos una conexión. De todo corazón lamentamos la muerte de Gretchen y deseamos que descanse en paz y muchísima resignación y fuerza para su familia”.

Algunas de las excompañeras con las que Gretchen estuvo en NBL 2012, externaron su pesar en las redes sociales. Shalimar Rivera compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de Gretchen y le dedicó unas palabras: “Amiga, ¿por qué? Me tuve que detener en el paso porque no puedo asimilar esta noticia. Excelente ser humano, luchadora… wow, me quedo sin palabras. Solo le pido a Dios que te reciba en el cielo, me duele en el alma no sabes cuánto”.

Essined Aponte, también de origen puertorriqueño, dedicó a Gretchen una historia en Instagram y escribió: “Wow, no lo puedo creer, tan joven y con tanta vida. Nuestra Belleza Latina me dio la oportunidad de conocerte y tengo que decir que eras de las personas más alegres que he conocido. Descansa en paz”.

La familia de Gretchen envió un comunicado a los medios, el cual compartió el programa El Gordo y la Flaca a través de su cuenta de Instagram, y en el mensaje piden todos que respeten el luto por el que están pasando. “Es con gran pesar que confirmamos el fallecimiento de nuestra querida hija y hermana Gretchen Serrao (Gretchen G) el lunes 8 de octubre. Su pasión era la música y siempre trabajó por el sueño de compartirla con el mundo. Era un alma maravillosa, un espíritu libre que será extrañado por todos. Esperamos que la recuerden como la bella persona que fue y pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento tan difícil".

Su faceta musical

Además de destacar como modelo, la joven de 28 años tenía una carrera como cantante y era conocida en el medio como ‘Gretchen G’. Su carrera profesional despegó con el lanzamiento de su primer álbum titulado Mírame. El primer sencillo he dicho material, La Salida, se posicionó en el top de música tropical en el listado de Billboard. De forma consecutiva, en 2013 y 2014, estuvo nominada en Premios Lo Nuestro como Artista Tropical Femenino del Año.