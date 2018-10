Mayra Rojas y la promesa que hizo a su hermana Lorena antes de que falleciera

Han pasado ya más de tres años desde el fallecimiento de la actriz Lorena Rojas, y no pasa un solo día sin que su hermana Mayra Rojas la recuerde. En varias ocasiones, la también actriz ha hablado sobre este difícil capítulo en su vida, pero nunca antes había contado cómo fueron los últimos meses de la protagonista de telenovelas como El cuerpo del deseo. Mayra concedió una entrevista al programa de televisión El Minuto que Cambió mi Destino, e hizo reveladoras confesiones sobre los últimos días de su hermana menor, a quien le juró velar por su hija, la pequeña Luciana.

Tras dos años de trámites, en octubre de 2013 Lorena Rojas dio a conocer que al fin le habían entregado a su bebé. Su familia no podía estar más feliz, pero detrás de esas emociones, Lorena enfrentaba una lucha contra el cáncer, el cual había vencido en 2008 pero había regresado en 2012. Madre e hija estuvieron juntas por poco más de un año, después de eso la enfermedad se complicó para Lorena y llegó la hora de tomar decisiones importantes.

“Fue un bombardeo de emociones, de sensaciones, de miedo y además de decir ‘vete tranquila, aquí no va pasar más que lo único que tú quieres que es que la niña esté bien, vete tranquila’. No había otra cosa que decir. No necesariamente Lorena me dijo ‘te encargo’ porque para Lorena era como darse por vencida”, explicó Mayra.

La actriz detalló que si su hermana le hubiera pedido directamente que cuidara de Luciana, para ella hubiera sido como darse por vencida. “Si Lorena me hubiera dicho ‘si yo me muero te encargo a la niña’ era como derrotarse porque yo le dije qué vamos a hacer con la niña. Y me dijo ‘¿cómo que qué vamos a hacer? vamos a festejar sus 15 años’ y dije claro el mensaje es muy claro. Si yo le hubiera dicho ‘si tú te mueres me dejas a la niña’ era como darnos por vencidas las dos. Era algo explícito, era algo que no se tenía ni que hablar”.

Mayra comentó que, en caso de haber sido ella la que hubiese perdido la vida, sabría que su hermana menor se encargaría de velar por sus dos hijos. “Si yo hubiera fallecido en algún momento de mi vida yo sabía quién iba a cuidar a mis hijos y no lo tenía qué decir”.

Su deseo de ser madre le avisó de la enfermedad

Luego de una sólida carrera en televisión, Lorena Rojas había encontrado el momento ideal para convertirse en madre. El hecho de no tener una pareja no fue impedimento para la artista, así que se sometió a las revisiones necesarias para llevar a cabo su cometido. “Lorena me dijo ‘voy a hacerme todos los estudios necesarios para que yo esté totalmente consciente de que estoy en perfectas condiciones para poder igual comprar semen o espermas específicos porque yo quiero ser mamá’”. Pero las hermanas no contaban con que esas revisiones médicas arrojarían malas noticias: “Y ahí fue cuando el doctor dijo ‘ay aquí hay algo que no nos gusta’. Y ahí fue cuando nos enteramos (del cáncer)”.

Las últimas tres semanas de su vida, Lorena recibió morfina y hubo un rayo de esperanza cuando las dosis se las empezaron a espaciar, pero eso solo fue una ilusión, ya que todo se complicó. “Desgraciadamente cuando el cáncer te ataca muy joven en esta plena etapa de reproducción es más peligroso que en otras etapas y el cáncer de mama se alimenta de tus hormonas y si tienes 35 años pues imagínate. Entonces acató primero a la mama, de ser una etapa 0 se volvió una etapa 3, entonces hubo que quitar todo, ganglios, todo, todo”. Mayra dijo al programa de televisión que después el cáncer se fue al hueso y no se extendió, pero cuando el cáncer llegó al hígado, no pudieron hacer nada más.