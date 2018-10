Las alas de Katy Perry, el tocado de Sarah Jessica Parker y Rihanna vestida de papisa. La MET Gala 2018 tuvo muchos outfits que quedarán para el recuerdo, y ahora ya podemos hacernos una idea de lo que será la gala del 2019, pues los organizadores del evento más exclusivo del año han revelado la temática de la próxima edición.

El evento de este año rindió un homenaje a la conexión de la moda con la religión católica con Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination. Para 2019, los invitados deberán construir sus estilismos en torno al título Camp: Notes on Fashion. Así lo ha comunicado el Museo Metropolitano de Arte, justo cuando quedan siete meses para la gala, que se realizará -como de costumbre- el primer lunes de mayo, en este caso, el día 9.

Este concepto, presente siempre en la moda, pero desconocido para el gran público, ha cobrado en las últimas temporadas un protagonismo destacable, tanto en la pasarela como en la calle, reflejándose en los conjuntos más llamativos del street style, representados por la combinación de estampados, la tendencia 50/50, las mezclas inusuales y los conjuntos más imprevisibles y extravagantes.

La muestra estará inspirada por la obra de la crítica Susan Sontag, que en un ensayo publicado en 1964 acerca de este tema sostuvo que el concepto camp es "el amor por lo antinatural: el artificio y la exageración... el estilo a expensas del contenido... el triunfo del estilo epiceno", tal y como explicó en el comunicado Andrew Bolton, principal conservador del MET.

De igual forma, se han dado a conocer los nombres de los anfitriones: Lady Gaga, Harry Styles y Serena Williams. Ambos cantantes cuentan con un característico estilo (como el extravagante vestido de carne que lució la intérprete en 2010) mientras que la tenista se ha convertido en una de las voces más poderosas del movimiento feminista en el país y su forma de vestir dentro de la pista también ha acaparado titulares recientemente.

Además, tendrá diseños de firmas como Moschino, Thom Browne, Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier o Demna Gvasalia. Aunque faltan siete meses para el encuentro, no cabe duda que será la alfombra más llamativa del año.