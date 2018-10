A casi dos años de ocupar el cargo de Primera Dama, Melania Trump se ha dejado ver en múltiples compromisos acompañando al presidente Donald Trump. Sin embargo, en pocas ocasiones se ha sentado a conversar con los medios acerca de su nueva vida en el 1600 de la avenida Pensilvania, en Washington D.C. Recientemente, la esposa del mandatario ofreció una entrevista al periodista estadounidense Tom Llamas de ABC, quien la cuestionó acerca de diversos temas que en los últimos meses han sido del dominio público. La conversación entre Llamas y Melania se llevó a cabo mientras ella estaba de viaje por el continente africano, hace unos días.

En un video presentado como adelanto de esa entrevista –la cual saldrá al aire el próximo viernes 12 de octubre a través de ABC—se dan a conocer algunas de las preguntas que el presentador de World News Tonight hizo a la esposa del mandatario estadounidense. En el clip, el cual se titula como Being Melania: The First Lady, Llamas agradece a la esposa del presidente por aceptar el encuentro sin condiciones de por medio.

Llamas aparece sentado frente a frente a Melania Trump y comienza a hacerle una serie de preguntas referentes al movimiento #MeToo, su controversial chaqueta (la que dio de qué hablar en junio pasado), además de las supuestas infidelidades de su marido.

“¿Las mujeres del movimiento #MeToo podrían referirse a ti como una defensora de la causa?”, indica Llamas. “No eres la primera esposa de un presidente que tiene que lidiar con los rumores acerca del comportamiento de su esposo, ¿esto ha creado tensión en tu matrimonio?”. En otro de los cuestionamientos, Tom toca el tema de la prenda que la puso en la mira de todos el verano pasado. “Hablemos de la chamarra, ¿por qué la usaste?”.

El video, que dura poco menos de un minuto, finaliza con una última pregunta del experimentado periodista: “¿Cuál es la mayor idea equivocada que hay sobre ti?”. Las respuestas de la Primera Dama quedan al aire y sólo se sabrán en el especial que saldrá el próximo viernes.

Sus últimas charlas con la prensa

La última vez que Melania Trump se entrevistó con una cadena de televisión fue hace casi un año. Según el tabloide inglés Daily Mail, en junio de 2017 la Primera Dama habló en Fox & Friends con la presentadora Ainsley Earhardt, durante un segmento grabado días antes del picnic anual del Congreso. En esa charla, reveló lo felices que ella y su hijo Barron, de 11 años, se sentían por haberse mudado a la Casa Blanca. “Lo estamos disfrutando mucho”, dijo la ex modelo de 48 años.

Cuando le preguntaron sobre la manera en la que su hijo estaba sobrellevando la mudanza, Melania respondió: “Lo está disfrutando, realmente le gusta aquí (la Casa Blanca). Estoy muy ocupada y estamos haciendo cosas increíbles. (La residencia oficial) es un lugar realmente especial y me encanta”.