Sin proponérselo, Jennifer Lopez y Mariah Carey dieron de qué hablar en los American Music Awards. Las cantantes tuvieron un pequeño detalle que las unió y que no pasó desapercibido, ya que ambas usaron el mismo color en la 46a. edición de estos premios. La llamada ‘Diva de El Bronx’ fue la primera en hacer su entrada triunfal sobre la red carpet usando un fabuloso vestido en color rosa. Minutos más tarde, Mariah tomó el escenario y ¡sorpresa! apareció con un look en total pink. A pesar de que las prendas no eran similares, a las famosas les ocurrió lo que a cualquier ‘mortal’ podría sucederle: coincidir en una fiesta con un vestido del mismo color.

VER GALERÍA

Jennifer Lopez desfiló por la alfombra roja del Microsoft Theatre con un diseño rosa de Georges Chakra de la colección de otoño 2018. La intérprete de Dance Again completó su atuendo con un clutch negro y un cinturón del mismo color, además de unas sandalias altas. En cuanto a su look, la intérprete de 49 años llevó su melena con un recogido alto y se dejó ver con un flequillo de lado. Su maquillaje fue de lo más sencillo, con un smokey eye y un brillo de labios nude.

Minutos después arrancó el show y luego de las presentaciones de Taylor Swift -quien abrió el show con I Did Something Bad- y de la participación de Twenty One Pilots, Mariah Carey tomó el escenario. La cantante, conocida también como 'Mimi', deslumbró a la audiencia de los American Music Awards con un entalladísimo vestido asirenado ¡en color rosa! Sí, justo al igual que Jennifer Lopez… Aunque era un diseño diferente, parece que ambas tienen cierta fijación por ese color.

VER GALERÍA

Para Mariah, su participación en los American Music Awards fue sumamente especial, pues estrenó el tema With You. Curiosamente, Jennifer Lopez también aprovechó esta entrega de premios para dar a conocer su nueva canción Limitless, la cual aparece en su más reciente filme Second Act, donde comparte créditos con Vanessa Hudgens.

Más notas como esta:

- American Music Awards 2018: Los mejores looks de la 'red carpet'

- Los mejores looks de Jennifer Lopez a su paso por los American Music Awards

Sus trayectorias en los American Music Awards

Ambas han tenido un extraordinario camino en los American Music Awards. La intérprete de We Belong Together ha ganado un total de 10 premios a lo largo de la historia de esta entrega, además de haber ganado en el 2000 un Lifetime Achievement Award. En tanto, Jennifer Lopez ha ganado cuatro galardones, entre los que destaca el de Artista Latino Favorito. Por si fuera poco, Jennifer fue la encargada de conducir el show en 2015 con un total de 10 cambios de vestuario, entre los que había diseños de Zuhair Murad, Michael Costello y Balmain.