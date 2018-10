En los últimos años, Aracely Arámbula se ha enfocado en su faceta como actriz, conquistando a la audiencia con series como La Patrona (2013), La Doña (2016) y más recientemente con una participación especial en El Señor de Los Cielos, donde ha dejado sin aliento a sus fieles seguidores en su papel de Altagracia Sandoval. Aunque la actuación es una de sus más grandes pasiones, su faceta como cantante también ocupa un lugar especial en su corazón y por ello, ‘Ara’ prepara su regreso a la música.

Sí, así como lo lees… ‘La Chule’, como es conocida por sus fans, compartió que dentro de poco tiempo estará de vuelta en los escenarios en el género regional mexicano. El programa mexicano Sale el Sol dio a conocer que la actriz dio estas declaraciones durante el estreno de una obra en la Ciudad de México. A su paso por la alfombra roja de la puesta en escena de El Cartero, la ojiverde de 43 años reveló que ya visitó los estudios de grabación y que trabajó en una nueva canción.

La artista detalló que su regreso a la música no fue en solitario, sino que lo hizo bien acompañada, aunque no reveló de qué famoso cantante se trataba. “Acabo de grabar un dueto, acabo de grabar un tema musical que ya pronto sabrán de él, no les voy a contar mucho porque es una sorpresa”, contó.

Aracely también contempló la posibilidad de volver a compartir el escenario con el distinguido actor Ignacio López Tarso: “Me encantaría, acabo de estar con él ahorita, y justamente decíamos que ojalá podamos hacer algunas funciones juntos de Un Picasso nuevamente”. En 2016, ambos presentaron la mencionada puesta en escena en México y tuvieron un gran éxito.

Los medios no dejaron de preguntarle acerca del padre de sus dos hijos, el cantante Luis Miguel, pues su conducta en uno de sus últimos conciertos en la capital mexicana dio de qué hablar. Sobre esto, Aracely evitó hablar el tema y cuando los reporteros le preguntaron por los hijos que tuvo con el llamado 'Sol de México', únicamente se limitó a mencionar que sus pequeños, Miguel y Daniel, estaban bien.

Su paso por la música

Aunque ha estado enfocada en su carrera actoral, ‘Ara’ no se ha desentendido del todo de la música, pues para la producción de La Patrona grabó un tema homónimo y otro más llamado Juntos tú y yo. Tres años después, la actriz originaria de Chihuahua hizo lo mismo en La Doña, interpretando el tema principal.

Además de esto, su primera producción discográfica, Sólo Tuya (2002), estuvo nominada en los Premios Billboard en las categorías de Mejor Disco, Mejor Dúo (por el tema Te quiero más que ayer con Palomo) y Mejor Tema Regional Mexicano.