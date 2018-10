Alejandra Espinoza dice ‘adiós’ a su larga melena y sorprende con su nuevo look

Para la conducción de la primera gala en vivo de Nuestra Belleza Latina (NBL), Alejandra Espinoza lució un cambio de imagen que sorprendió a sus seguidores. La presentadora del show se deshizo de su larga melena y lució un bob largo alisado, el cual marcaba a la perfección los finos rasgos de su rostro. En redes sociales, sus seguidores no dejaron de celebrar el cambio de look de la reina de belleza y le comentaron lo bien que se veía, e incluso algunos le encontraron cierto parecido con la cantante Dua Lipa. La nueva imagen de ‘Ale’ fue creación de estilista Marcos Peña y gracias al trabajo de su peinador Steve, la modelo de 31 años lució un lacio perfecto.

Su cabello no fue lo único que impactó en el primer show de NBL, sino que también su look dejó sin aliento a sus fieles seguidores. Para esta transmisión tan especial, Alejandra tuvo dos cambios de vestuario. En sus redes sociales, la presentadora de origen mexicano, reveló algunos detalles de las fabulosas prendas que lució en su gran noche.

El primer vestido que lucio en NBL se trató de un mini dress plateado del diseñador israelí Galia Lahav. Alejandra completó su look con unos tacones metálicos y con joyería de Charlie Lapson. Para su segundo cambio, la modelo se dejó ver con un vestido negro de Stello, el cual dejaba a la vista sus encantos con unas discretas aberturas en los costados y unas sutiles transparencias.

El paso de Alejandra Espinoza por Nuestra Belleza Latina

Han pasado ya 11 años desde que Alejandra Espinoza se alzó como la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2007, y ahora ha regresado al mismo programa que la vio coronarse como una reina. En una entrevista reciente con HOLA! USA, Alejandra habló sobre esta nueva etapa en su carrera: "Es una bendición. Más feliz no podría estar. Es como si me estuviesen otorgando otra corona, la única diferencia es que ahora me siento más preparada".

Luego de coronarse como la ganadora del certamen de belleza, 'Ale' participó en algunos programas de la cadena de Univision como en Sábado Gigante y El Gordo y la Flaca. Dando muestra de su dominio del micrófono, la modelo pasó a ser una de las presentadoras de los reality shows. Alejandra condujo con éxito programas como La Banda y La Reina de la Canción, además de participar en Premios Juventud y Premio Lo Nuestro.

En cuanto a su vida personal, en 2011 se casó con el coreógrafo Aníbal Marrero y cuatro años después dieron la bienvenida a su hijo Aiden Matteo. Desde 2017, 'Ale' reside en Los Ángeles, donde estudia actuación y según Univision, el próximo año comenzará a presentarse en audiciones y así lograr su sueño de actriz.