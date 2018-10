Karina Banda es la ‘novia más orgullosa’ gracias a Carlos Ponce

Luego de que su romance saliera a la luz este verano, Karina Banda y Carlos Ponce ya no esconden más su amor. Aunque la pareja ha sido discreta al momento de compartir su vida privada, ha sido la bella presentadora quien ha enviado a su guapo novio una romántica dedicatoria a través de las redes sociales, acompañada de una fotografía de ambos.

En su cuenta de Instagram, la reportera de Univision compartió una fotografía en la que ambos lucen de lo más elegantes para una gala a la que fueron invitados. En la imagen, ella aparece con un vestido de gasa roja de Etxart & Panno US, mientras que él se dejó ver muy galante con un traje oscuro. Karina acompañó la bella postal con el siguiente mensaje, en el que deja ver lo enamorada que está del actor. “Una gran noche, feliz de haberla compartido contigo. Soy la novia más orgullosa por tener junto a mi a un hombre con un gran corazón, eso me hace enamorarme de ti cada día más”. En la instantánea, ambos se muestran felices y con una gran sonrisa posando para la cámara.

Los enamorados acudieron a la Global Empowerment Mission Gala en Island Gardens, en Miami, donde Carlos recibió un homenaje a su trabajo humanitario. En dicho evento también distinguieron al cantante Jencarlos Canela, quien al igual que el novio de Karina, apoya un sinfín de causas filantrópicas.

Esta foto no es la primera de ellos juntos que ellos comparten en sus redes sociales. Para cerrar con ‘broche de oro’ su verano, la pareja viajó a Colombia donde disfrutaron de los bellos paisajes que ofrece este país. Carlos y Karina exploraron la región de Quindia y cabalgaron por tres horas, recorriendo caminos, cascadas y llanos. La reportera de origen mexicana publicó en sus redes algunas fotografías de esta experiencia y en una de ellas sale bien acompañada por su guapo novio de 46 años.

Esa escapada exprés a Colombia se dio unas semanas después de que el romance entre el artista y la comunicadora se diera a conocer por Raúl de Molina en plena emisión de El Gordo y la Flaca (Univision). En los últimos días de julio, el presentador de televisión anunció la noticia del noviazgo entre Karina y el actor de telenovelas.

Poco después, la joven reportera aprovechó un espacio del show para tocar ese punto y dejó saber a la audiencia que ella y su novio habían acordado mantener en privado su relación… pero no contaban con la astucia de Raúl de Molina. “Raúl ya lo sabía no había contado nada. La gente cercana a mí siempre me preguntaba porque no decía nada y mi respuesta era que no nos interesa que la gente lo supiera”.

“A mí no me gusta hablar de mi vida privada, y ya no lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Bueno, por que cuando tú tienes algo tan bonito, no quieres mala vibra, no quieres que nadie se meta porque es algo bonito, es algo que se esta cocinando para nosotros y así fue. Entre los dos estábamos súper de acuerdo en que nadie supiera”, explicó Karina, quien ha procurado que su relación se mantenga en bajo perfil.