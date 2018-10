Galilea Montijo se confiesa y recuerda sus humildes orígenes

Además de ser uno de los rostros más conocidos de la televisión, ahora Galilea Montijo explorará otra faceta: la de empresaria. La presentadora mexicana anunció esta semana el lanzamiento de una colección de ropa bajo la línea Latin Gal, la cual contará con diseños seleccionados por ella. La idea de lanzarse al mundo de la moda está inspirada en sus humildes orígenes. Aunque el día de hoy es una de las más reconocidas en la pantalla chica, y viste lo último en tendecias, no siempre fue así. Ella misma lo confesó y recordó aquellos años en los que no tenía la oportunidad de visitar exclusivas boutiques.

La carismática presentadora contó en la emisión del matutino que conduce, que su colección de ropa está basada en sus recuerdos en su ciudad natal, en Guadalajara. En aquel entonces, cuando todavía no era una estrella de televisión, ‘Gali’ compraba ropa de segunda mano en los mercados sobre ruedas, conocidos popularmente en México como ‘tianguis’. “La verdad es que yo me acuerdo cuando vivía en Guadalajara cuando yo me vestía de segunda, ¡porque yo me vestía de segunda!, iba a los tianguis y me vestía de segunda”, contó en Hoy (Televisa).

La suerte de Galiela cambió, y ahora es una de las caras más conocidas de la televisión. Como ella sabe lo que es pasar por esos duros momentos, pensó que sería una buena idea crear una línea de productos que estuvieran al alcance de todos. “El día de hoy dije: 'Tengo la oportunidad y quiero llegar a todas esas chavas que no tienen la oportunidad de irse a otro país a comprar ropa buena, bonita, económica y que sobre todo esté a la moda'”, añadió.

Como buena ‘fashionista’, ‘Gali’ dio algunos consejos de moda a sus televidentes, y los animó a dejar los tabúes respecto a lo que está o no en tendencia. “Con que te guste a ti, tú te lo compras. No tengan miedo a los colores, a las texturas diferentes, atrévanse e inténtenlo”.

La colección de Galilea saldrá a la venta en noviembre bajo la línea de Latin Gal. La también actriz detalló que habrá artículos con valor de entre $10 y $26 dólares, pues la idea es que sean piezas de moda a precios súper accesibles. ‘Gali’ agregó que, además de poder adquirir productos a menudeo, sus clientes también podrán hacerlo al mayoreo para que se puedan vender en negocios pequeños. Entre sus planes, está expandir sus ventas a Estados Unidos y Sudamérica, además de llevar a cabo —como cada año —su venta anual para recaudar fondos para las personas de la tercera edad de un asilo.

Los sueños sí se hacen realidad…

Labrar una carrera en el mundo del entretenimiento, no fue nada sencillo para ‘Gali’, pues no tenía los medios ni los contactos, pero su suerte cambió cuando participó en un certamen de belleza y dejó su natal Guadalajara, Jalisco, para irse a vivir a la Ciudad de México.

En una entrevista con Univision, Galilea recordó cómo fueron sus inicios: “La primera oportunidad que yo tuve fue con un concurso de belleza. Cuando gané fue que pude mudarme a la Ciudad de México. En aquel entonces yo era una niña de 19 años que no tenía idea de cómo moverse en la ciudad. Cuando miro atrás pienso en todo lo que ha pasado, algunas cosas buenas y otras malas. Pero he aprendido muchísimo de todo”.