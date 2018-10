Por cuarta ocasión, Jacqueline Bracamontes se encuentra en la dulce espera, pero no todo ha sido color de rosa. Recientemente, la presentadora de televisión reveló que pasó un susto después de realizarse algunos exámenes de rutina: un médico le notificó que una de sus niñas vendría al mundo con Síndrome de Down. Para cualquier madre una noticia como esta sería más que devastadora y el caso de la intérprete de Rubí no fue la excepción.

“Fue muy difícil el proceso, yo creo por cómo se manejaron las cosas con la doctora”, dijo la actriz en una rueda de prensa realizada a las afueras del evento MothersFront, realizado en México. “Yo no entendía lo que me estaba diciendo fue un shock muy grande”.

El esposo de Jacky, Martin Fuentes, explicó como ocurrió todo en una entrevista para el programa Suelta la Sopa. Allí detalló que, estando en EEUU, le pidió a los doctores que revisaran todo para asegurarse de sus hijas estaban bien, pero jamás se imaginó que el diagnóstico encendería una alarma. “El rango estaba en 91 y para decir que ya hay un indicio es de 92. O sea realmente te alarman. Así son los americanos”. Por fortuna, al llegar a México los médicos le dijeron que no había nada de qué preocuparse. “Vinimos aquí a México y me dijeron ‘no, no hagan caso’”, recordó Fuentes.

“Gracias a Dios todo está bien con mis princesas y simplemente yo creo que fue una llamada de Diosito de decir ‘valora que ahí están tus hijas, no importa que sean niñas, niños, lo que sea, pero que estén bien”, dijo la mexicana, aliviada de saber que sus pequeñas están bien. Esta experiencia hizo que la actriz recordara el terrible momento en que perdió a su hijo Martin, gemelo de mini-Jacky, cinco años atrás. “Martin fue mi roble a la par de mi Jacquita que me hizo salir adelante. Sin ellos no sé qué hubiera sido de mi”. Ahora, la pareja se prepara para recibir a sus hijas, quienes llegarán al mundo la primera semana de diciembre y se unirán a sus tres hijas: mini-Jacky, Carito y Renata.