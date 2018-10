Jorge Lorenzo sufre un grave accidente en los entrenamientos del GP de Tailandia

En la segunda sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia, Jorge Lorenzo ha sufrido un grave accidente después de que su moto diera varias vueltas de campana y se partiera en dos. Rápidamente, el piloto español fue trasladado en camilla a la clínica del Circuito Internacional de Chang (también conocido como Buriram United International Circuit), donde se le realizaron radiografías del pie derecho (que ya tenía lesionado) y la mano izquierda, según publican varios medios. Al parecer, en la curva 3, uno de los puntos más rápidos del circuito, Lorenzo salió despedido de su Ducati a unos 150 kilómetros por hora, protagonizando una escalofriante caída que causó una tremenda preocupación en los primeros instantes.

"Tiene fuertes hematomas en la muñeca izquierda y el tobillo derecho, pero no presenta fracturas. Será trasladado al Hospital Buriram para una exploración final", es el mensaje publicado en el Twitter de MotoGP. Mientras se espera un parte médico oficial que confirme cómo se encuentra, se han pronunciado varios miembros del equipo italiano asegurando que están más tranquilos porque parece que el español, de 31 años, no sufre ninfuna rotura.

Davide Tardozzi, manager del Ducati Team, ha asegurado que: "De momento no hay fracturas evidentes. Desde Dirección de Carrera parece que el piloto es apto para correr. Ha sufrido un impacto muy grande y ahora hay que ver si será capaz de correr mañana. Lo bueno es que no hay fractura". "Creo que Lorenzo es un luchador y lo intentará. Espero que pueda correr, si no, veremos cómo está mañana. Por suerte no se ha roto nada pero habéis visto la volada y el impacto contra el suelo, el tiempo dirá qué ocurre", añadió.

Por su parte, Paolo Ciabatti director deportivo de la firma italiana, ha explicado que por el momento no saben cuál ha sido el motivo de su grave accidente: "Tan pronto como la moto está de vuelta en el garaje vamos a descargar los datos y averiguar qué es lo que ha sucedido (...) Si fuera motor o algo grave se hubiera visto rápido. Parece que no es nada".

Tal y como ha emitido el canal de televisión Movistar MotoGP, también ha hablado el Dr. Ángel Charte, Director Médico de MotoGP: "Jorge tiene una fuerte contusión en muñeca izquierda y tobillo derecho. No apreciamos inicialmente fracturas pero acabaré la exploración en el hospital de Buriram. Una vez terminada esta exploración decidiremos si está apto o no. A nivel anímico está tocado". Además, el entorno del mallorquín ha confirmado al Diario As que no sufre ninguna rotura y que, al abandonar las instalaciones médicas, el propio Jorge quiso tranquilizar a sus seguidores con un "estoy bien, estoy bien".

Como decíamos, el piloto de Ducati ya tenía lesionado el pie derecho, concretamente sufría una luxación del dedo pulgar derecho y una fractura del segundo metatarsiano después de sufrir una caída en el Gran Premio de Aragón hace menos de 15 días (de hecho estos días fue fotografiado con muletas paseando por el circuito tailandés). Lorenzo pasó una revisión médica en Barcelona después de que le inmovilizaran el pie con una bota ortopédica para ayudar a su recuperación y así poder viajar a Tailandia en mejores condiciones. Además de su lesión, su caída generó un gran revuelo después de que el mallorquín acusara a Marc Márquez de haber provocado su caída con una maniobra muy agresiva.

"Me siento impotente y con mucha rabia por lo que ha sucedido. El adelantamiento de Marc me impide entrar en la curva, me he tenido que ir largo, a la zona sucia (...) Una de las cosas que más rabia me da es que desde fuera no se ve lo que ha pasado. Sólo lo sabemos los dos (...). Me ha pasado, me ha bloqueado, he abierto gas y me he caído. Me da rabia que nadie pueda suponer que mi caída está marcada por la acción de Marc. Desde fuera parece que sea culpa mía. Otra vez Marc me ha arruinado la carrera". "Se puede adelantar agresivo, pero hay que dejar espacio. Sólo espero que Márquez venga a pedirme disculpas y que no me lo haga más, porque si no voy a tener que pilotar de una manera que no me gusta. Él sabe realmente lo que ha sucedido. Me ha destrozado la carrera, el pie y probablemente los próximos Grandes Premios", añadió en la rueda de prensa que tuvo lugar después de la carrera.

Después de lo sucedido, Márquez aseguró que había quedado "todo bien" entre ellos. "He hablado con Jorge, le llamé el lunes para saber cómo se sentía a nivel físico porque me preocupa mi futuro compañero de equipo. Él tiene su opinión, yo la mía, y nada más", concluyó el piltoto de Repsol Honda. Durante estos días