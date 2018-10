¡Otro miembro de Telemundo le dice adiós al canal! Hace unas horas, María Celeste Arrarás se abrió con su público y -a través de un post en Instagram- manifestó que se encontraba con “el corazón roto” tras conocer la salida de uno de sus compañeros de trabajo en el programa Al Rojo Vivo, Quique Usales.

Quique cerró una etapa de más de una década trabajando para Telemundo, período en que los televidentes pudieron ver al fashionista realizando transformaciones a muchas personas en el set de Telemundo y por ello se ha ganado el cariño de muchos de sus seguidores, al igual que el de sus compañeros de trabajo, y el de su jefa, María Celeste, quien aprovechó el momento para dedicarle unas palabras de apoyo:

La periodista manifestó que se encuentra con el corazón partido porque "uno de los mejores profesionales y compañeros" se despidió de Al Rojo Vivo. "Todos te vamos a extrañar DEMASIADO porque siempre traes buen humor y alegria contigo. Dejas un vacío en la pantalla de @alrojovivo y en todos nuestros corazones. Se que los televidentes también te van a extrañar mucho porque los cautivaste a todos con tu humildad,dedicación y simpatía. ¡Siempre amigos en o fuera de la pantalla!”, dice parte del texto que acompaña una imagen en la que aparece junto a Usales.

Por su parte, Usales también utilizó la mencionada red social para comunicar la noticia: “¡Hoy digo adios a la que fue mi casa por casi 11 años, @telemundo, fue una experiencia inolvidable! Gracias a todos los televidentes que me acompañaron día a día en @unnuevodia y @alrojovivo, por todo ese cariño que siempre brindaron y me llenó de alegría". En este sentido, se mostró agradecido por la experiencia, donde tuvo la oportunidad de conocer a personas talentosas que, con el tiempo, se convirtieron en grandes amigos como Rashel Díaz, Adamari López, Jorge Bernal, entre otros, haciendo especial mención a María Celeste: "Y mi querida compa, amiga, jefa y hermana @mariacelestearraras ¿qué te puedo decir? Nuestra amistad sigue fuera de la tele, va más allá de todo, como te dije una vez, somos familia, love you forever GRACIAS y contigo hasta el fin BABY”, escribió en Instagram al pie de una galería de fotos junto a varios presentadores y trabajadores de la cadena.

Este no es el primero en decirle adiós al canal en lo que va de año. En marzo, Daniel Sarcos se fue de Un Nuevo Día y unos días más tarde Ana María Canseco anunciaba su partida de la televisora, mientras que en agosto Zuleyka Rivera hizo lo propio cuando también se despidió del programa donde trabajaba junto a Adamari López.