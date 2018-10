Thalía manda un mensaje a su mamá: ‘Te adoro, te extraño, te pienso'

No pasa un solo día en el que Thalía no piense en su mamá, la señora Yolanda Miranda Mange. Este 2 de octubre, su madre cumpliría 83 años, y para recordarla en esta fecha tan importante, la cantante mexicana le dedicó una emotiva publicación, en la que deja ver que, a siete años de su partida, la herida aún no cierra.

En medio del éxito que ha traído su nuevo sencillo, Lento, Thalía se tomó un tiempo para honrar la memoria de su mamá, quien falleció en mayo de 2011, de forma repentina a la edad de 76 años. La intérprete de No Me Acuerdo compartió en Instagram Stories una imagen de su mamá, en la que aparece de lo más sonriente, y le dedicó unas hermosas palabras: “Feliz cumpleaños madre mía. Te adoro, te extraño, te pienso. Te celebramos desde acá”. Las frases estaban acompañadas con unos emoticonos alusivos a una celebración.

En más de una ocasión, la cantante de 47 años se ha expresado acerca de lo mucho que extraña a su mamá y que, aunque ya no está físicamente a su lado, aún siente su presencia y cómo la acompaña a donde quiera que va. En una entrevista reciente con Despierta América (Univision), la también actriz habló sobre su progenitora y de todas las cosas que añora de ella. “Siempre está mi lado, todavía la siento; platico con ella. Extraño el bulto, su olor, acurrucarme… Extraño a mi madre a cada instante, en cada día... Eso es algo que no se va, cuando te dicen el tiempo lo va a curar, no es así”.

También contó lo que haría con ella si tuviera la oportunidad de pasar un día completo a su lado. “Eso es algo que de pronto sueño como en esas películas de ‘un día que pudieras regresar’… Sería el día más precioso, no sé lo más bello, sería nada más verla, amarla, decirle cuanto le agradezco cada instante, cada momento que ella lucho por mí y conmigo. Fuimos dos guerreras en contra de un sistema muy cerrado y lo logramos”.

En esa entrevista, la artista se refirió a las lecciones que su mamá le enseñó, y que ahora intenta transmitir a sus dos hijos, Sabrina, de 10 años, y Matthew Alejandro, de 7. “Les enseño que hay que ser honestos, hay que ser uno mismo, no dejar que nadie te cambie, que nadie cambie tu espíritu, tu intuición, sé tú y si eso es ir en contra de la corriente, ve en contra de la corriente, pero respétate a ti primero… Eso es lo que yo trato de inculcar a mis niños”.

Sentimientos encontrados

Casi un mes después de la muerte de la señora Yolanda Miranda, Thalía se convirtió en madre por segunda ocasión. Con motivo del cumpleaños número siete de su hijo menor -en junio pasado- la cantante publicó en su Instagram una fotografía nunca antes vista de las primeras horas de vida de su pequeño. Junto con la imagen, la esposa de Tommy Mottola compartió que por aquellos días su corazón estaba dividido en dos, pues por un lado estaba experimentando de nueva cuenta la maternidad, y por otro, sufría por el hecho de haber perdido a su mamá.

“Un 25 de junio hace 7 años, nació mi guerrero Matthew Alejandro a un mes de la partida de mi madre. En el momento en que se tomó esta foto, yo ya estaba seca de tantas lágrimas y de tanta angustia por lo de mi mamá. Pero, cuando llegó a mis brazos este regalo de carne y huesos, sentí que la vida floreció una vez más en mí y que podía salir del dolor en el que me encontraba”, indicó la intérprete.

Gracias al cariño y el apoyo de sus seres queridos, Thalía logró poco a poco superar la muerte de su mamá. "Él (su bebé) y mi Sabrina, junto con mi Tommy Mottola me dieron la fuerza de salir adelante y entender que la vida sigue y que la fe es imperdible cuando hay amores tan grandes".