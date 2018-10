El mensaje del tío de Daniela Castro después de que la actriz fuera arrestada

Luego de la polémica que se dio por la detención de Daniela Castro, su tío, el también actor Benito Castro, reaccionó a través de un mensaje en sus redes sociales, en el cual pedía a los medios de comunicación que dejaran de buscarlo para pedirle entrevistas acerca de la complicada situación por la que atraviesa su sobrina. Además de esto, el compositor también expresó su molestia, pues hace unos días estuvo en una alfombra roja y los medios no se acercaron a él para preguntarle sobre su trabajo, y ahora que uno de sus seres queridos enfrenta un problema con la justicia, las llamadas telefónicas y las peticiones no cesan.

A través de su cuenta de Facebook, el artista compartió un extenso mensaje en el que defiende a su sobrina y asegura que pronto se aclarará esta situación y expresó que, en los momentos más oscuros de cualquier artista, no hay mejor medicina que el cariño del público.

“La bendición del escenario y del público alivianan cualquier depresión , lo digo porque ahora en estos días con el lamentable problema que tuvo mi sobrina Daniela Castro, no ha dejado de sonar el teléfono para solicitarme entrevistas con el fin de tratar este asunto y justo hace como una semana , acudí a una alfombra roja aquí en el CCT2 y aunque la prensa me pidió algunas fotografías no me solicitaron ni una entrevista , a pesar de los grandes anuncios qué hay sobre los muros de A Oscuras me da Risa… Obviamente no he aceptado entrevista alguna pues no me voy a prestar a avivar más la hoguera en la que están quemando viva a Daniela.”

El también productor siguió con su texto: “Todos estamos sujetos a cometer un error y ya la justicia se encargará de este penoso asunto , pero el caso es que es muy triste que solo ante una situación así seas importante para los medios y no lo seas por tu trabajo , afortunadamente están el escenario y el público que te curan cualquier depresión o momento difícil que estas situaciones causan en uno , en cuanto entras a escena , el respetable te recibe con un aplauso y a continuación empiezan las risas e incluso las carcajadas y piensas: ‘Ya se pueden meter sus entrevistas por donde les contesten mejor’.

Benito finalizó su mensaje expresando su gratitud al público y claro, a su profesión, la cual lo ha mantenido en el gusto del público por más de 50 años. “Yo, a Dios gracias, me debo al público y a mi trabajo, eso es lo verdaderamente importante y ahí es donde soy un bendecido del Señor, lo demás son nimiedades que ni te engrandecen ni te minimizan sino todo lo contrario dijera un clásico... Viva esta hermosa profesión donde solo te debes a tu talento”.

Hace unas horas, se filtró a las redes sociales un supuesto audio de Daniela Castro, en el que explica que lo ocurrido el pasado viernes en un centro comercial en San Antonio, Texas fue una confusión. En el material, la actriz de telenovelas dice: “Fue una confusión, una mala jugada que se me hizo y estense tranquilos porque eso si les digo, todo ya está en manos de un abogado para que se aclare y salga victoriosa de esta infame situación”.

También aseguró que es una mujer con valores y pidió a sus amistades que siguieran confiando en ella. “Lo único que les puedo decir es que tienen una amiga honorable a la que pueden seguir respetando con valores y principios que no me da para hacer”.