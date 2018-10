Luego de semanas de especulaciones, al fin se ha revelado la identidad del misterioso galán de Dayanara Torres. Curiosamente, no ha sido ella quien ha dado a conocer de quien se trata, sino que ha sido el propio novio de la modelo, el cual compartió en su cuenta de Twitter una imagen mientras cenaban en un célebre restaurante en Los Ángeles. ¿Quién es el hombre que roba los suspiros de Miss Universo 1993? Se trata de Louis D’Esposito, copresidente de Marvel Studios.

Aunque Dayanara no se ha pronunciado al respecto, ni Louis ha dado más detalles acerca de esa imagen, ha sido Jennifer J. Nieman, representante de la modelo, quien ha terminado por confirmar la relación entre la ex de Marc Anthony y el reconocido productor. Luego de que Louis compartiera la foto en su perfil de Twitter, Jennifer escribió: "Beautiful couple! (¡Bonita pareja!)", y acompañó su mensaje con varios emoticonos en forma de corazón.

Esta es la primera fotografía de ambos juntos. Anteriormente, la puertorriqueña había dado algunas pistas del romance que estaba viviendo, pero la identidad de su novio era todo un misterio. La primera vez que la ex reina de belleza hizo una referencia sobre Louis fue en una entrevista con Mezcal Tv a finales de agosto. En esa conversación, le preguntaron que era para ella lo más importante en una pareja, a lo que respondió: “¡Ay, en una pareja! Y más en este momento que estoy viviendo, que no me corte las alas, que me deje brillar y me apoye en lo que estoy haciendo. Este negocio no es fácil, y lo más importante es que tengo hijos, tiene que saber que sería tercera persona en importancia en mi vida, mis hijos son primero. Que me haga reír, una persona madura”, agregó. “Estoy contenta”.

A los pocos días de esa entrevista, Dayanara compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que dejaba más que claro que tenía un nuevo amor. Al parecer, ella y Louis pasaron juntos en fin de semana del Labor Day, a principios de septiembre. En la publicación, ella aparece sonriendo pícaramente hacia la cámara, mientras una de sus manos coge la de Louis. Dayanara acompañó la foto con la siguiente frase: “Sígueme”.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, quienes expresaron lo felices que se sentían por la presentadora de televisión, pues era la primera vez desde hace tiempo que compartía con sus fans parte de su vida amorosa. Luego de esa imagen con la mano de Louis, vinieron otras más como la de un arreglo de rosas que al parecer le envió su galán, así como una foto tomada por él, en la que Dayanara tiene la mirada más enamorada de todas.

Su divorcio con Marc Anthony

En una reciente visita a Depsierta América (Univision), Dayanara recordó uno de los momentos más difíciles de su vida: su divorcio con Marc Anthony. La pareja puso punto final a su matrimonio en 2004, luego de cuatro años de casados y dos hijos en común, Ryan y Cristian. En entrevista con el matutino habló sobre los duros momentos que vivió en aquel entonces: “Una confía como mujer en que todas las cosas van a cambiar. Es un dolor horrible y sí me deprimí y estuve en mi casa en tiempos en que no quería salir, no quería ver a nadie no quería contestar el teléfono, fue muy fuerte”.

Poco a poco, la reina de belleza fue superando ese trago amargo, y todo gracias a sus seres queridos: “En esos momentos uno no ve salida, pero abrazarte de tu familia, tener a mi mamá cerca, a mi hermana, a toda mi familia, a mis amigos… Como quien dice, debes rendirte un poco y dejarte querer. En esos momentos está bien dejarte ayudar, hay momentos que son sumamente dolorosos y que necesitas que la gente te ayude”.