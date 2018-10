Luego de que se diera a conocer el arresto de Daniela Castro, por presuntamente haber robado varias prendas en un centro comercial en San Antonio, Texas, ahora circula un audio con las primeras declaraciones de la actriz de 49 años. El programa Despierta América (Univision) compartió en su cuenta de Instagram un audio en el que se escucha a Danielle Stefani Arellano, nombre real de la artista, hablar acerca de lo ocurrido el pasado viernes 28 de septiembre

“Fue una confusión, una mala jugada que se me hizo y estense tranquilos porque eso si les digo, todo ya está en manos de un abogado para que se aclare y salga victoriosa de esta infame situación”, se escucha decir a Daniela en el audio.

La protagonista de telenovelas como Lo Que la Vida me Robó también pidió una disculpa por la fotografía que se difundió de ella tras el arresto, y pidió a sus amistades que siguieran confiando en ella, además de describirse como una persona de valores. “Y perdón la foto, pero imagínate casi me muero, lo único que les puedo decir es que tienen una amiga honorable a la que pueden seguir respetando con valores y principios que no me da para hacer”.

El pasado viernes 28 de septiembre, cerca de las 3 de la tarde, se reportó que Daniela salió sin pagar unas prendas de la tienda de rebajas Saks OFF 5th. Dicho establecimiento pertenece a la exclusiva boutique Saks Fifth Avenue. El Condado de Bexar, lugar donde se llevó a cabo el reporte, reveló que Daniela intentó llevarse 7 piezas en su bolsa: 3 pantalones, un suéter, una falda, una prenda de ropa deportiva así como una de punto, con un valor de entre $100 y $750 dólares. Al poco tiempo de darse a conocer el reporte, las autoridades mostraron el acta y la foto policial que le fue tomada, luego de su arresto. En la imagen, se deja ver a la actriz con la cara lavada, sin gota de maquillaje, con la mirada baja y con una coleta alta.

¿Cómo se dieron los hechos?

El testigo que aseguró que Daniela había cometido ese delito dijo a las autoridades que él vio como ella empezó a descolgar varias prendas y que posteriormente, las metió en su bolsa. En seguida, se acercó a la caja del establecimiento para hacer unos cambios, pero él notó que no pagó por las piezas que guardó en su bolsa. El empleado del centro comercial la alcanzó en el estacionamiento y la escoltó hasta una oficina, de acuerdo con el reporte de su arresto. Minutos después, la policía procedió a su arresto. Cerca de las 11 de la noche del mismo día, Daniela quedó libre luego de pagar una fianza de $800 dólares.