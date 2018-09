El mensaje que Irina Baeva envió en sus redes sociales y en el que revela que sufre de cyberbullying, ha divido opiniones. Lili Estefan, a través del programa de entretenimiento de Univision, El Gordo y la Flaca, estuvo muy al pendiente de las palabras de la actriz rusa, quien ha sido el centro de atención desde que fue fotografiada caminando por las calles de Beverly Hills de la mano de Gabriel Soto. Lili calificó la situación como algo que se ha puesto peor y expresó que "el respeto no se pide, se gana".

VER GALERÍA

Lili, acompañada de Jomari Goyso, analizó desde el principio el caso que hoy está en boca de todos. Irina, quien desde meses atrás era señalada como la tercera en discordia entre la relación de Gabriel Soto y Geraldine Bazán. "Cuando se anunció la ruptura de ellos dos oficialmente, inmediatamente se habló de que Gabriel había dormido en un edificio en el que Irina Baeva tiene su apartamento. Horas después de que se anunciara ya empezaba esto", explicó.

Notas relacionadas:

- Geraldine Bazán, sin rencores, cuenta cómo se encuentra tras la tempestad

- Geraldine Bazán aclara cuándo sus hijas podrán convivir con alguna pareja de su ex, Gabriel Soto

"El público se ha reavivado en contra de esto porque, claro, al principio de negó y Gabriel, muy lindamente dio una explicación tratando de decir que en su casa había problemas". Jomari agregó que a pesar de las palabras del actor, la explicación no ayudó mucho y por ello la actriz recurrió a esta medida. "Hasta que Gabriel o Geraldine no digan que ella no fue la causante de la ruptura, la gente en su cabeza va a pensar que ella fue la discordia", dijo el también conductor. "Una cosa que sí tengo clara es que el respeto no se pide, eso se gana. El respeto hay que ganárselo. Lo tengo comprobado. Puedes pedirlo para otra persona, pero yo tengo que ganarme el respeto por mí", explicó la Flaca.

Lili Estefan y su opinión sobre las fotos de Gabriel Soto con Irina Baeva

La conductora de televisión recién confesó que su matrimonió llegó al final por una infidelidad de parte de su hoy exesposo, Lorenzo Luaces. Con un poco de empatía ante la situación, Lili miró las fotografías de Gabriel e Irina y comentó: "Yo creo que al principio muchas personas querían dudar de lo que siempre se decía de Gabriel que se había ido con Irina. Nosotros teníamos que dudar de esto. Es imposible que esto esté pasando".

VER GALERÍA

Firme en su opinión sobre lo que estaba viendo, agregó: "Pasaron seis meses. Todo indica que, efectivamente fue ella la que se metió en este matrimonio. Ellos terminan separándose". Estefan, como muchos de los fans de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, esperaban que la situación con Irina Baeva fuera tan sólo un rumor. "Por meses yo pensé que quizá era porque estaban trabajando juntos. Hay un proyecto, hay algo pasando. Uno nunca quiere pensar lo peor, pero, aparentemente, ahí está", agregó.

Sobre el mensaje que Geraldine Bazán emitió a través de Twitter Lili expresó: “Creo que también está muy fuerte al decir que sus hijas van a convivir con una mujer decente, una mujer inteligente. Pero creo que, sobre todo, la palabra decente tiene mucho que ver en esto porque al final, para el resto de su vida Gabriel va a tener que vivir con su conciencia. Si esta es la mujer con la que se queda, qué difícil para las hijas".